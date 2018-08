Novo Nordisk taber ankesag om vildledende markedsføring

Novo Nordisk har for anden gang tabt til sin rival Sanofi i et retsopgør om vildledende markedsføring i forbindelse med en udsending af en ureglementeret pressemeddelelse.

Novo Nordisk har for anden gang tabt til sin rival Sanofi i et retsopgør om vildledende markedsføring i forbindelse med en udsending af en ureglementeret pressemeddelelse.

Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.

Østre Landsret har valgt at stadfæste den kendelse, som Novo Nordisk ankede i forbindelse med Sø- og Handelsrettens kendelse, oplyser Østre Landsret til Jyllands-Posten. Sø- og Handelsrettens kendelse blev afsagt i marts til fordel for Sanofi.

Der er tale om en pressemeddelelse, som Novo Nordisk tilbage i marts udsendte, der ifølge Sø- og Handelsretten bryder loven om at indeholde saglig og kortfattet information om et lægemiddel med almen nyhedsværdi.

Novo Nordisk havde allerede ved retssagen i marts erklæret, at brug af pressemeddelelsen allerede var lagt på hylden, og at et midlertidigt forbud mod selskabet ikke var nødvendigt.

»Vi er uenige i afgørelsen, men tager den naturligvis til efterretning. Pressemeddelelsen blev fjernet fra vores nyhedsarkiv i december 2017, og i forbindelse med retssagen tilkendegav vi over for retten og Sanofi, at vi ikke bruger pressemeddelelsen yderligere. Vi mener derfor ikke, at sagen er aktuel længere,« skriver Novo Nordisk i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten.

Forbuddet, som Østre Landsret har stadfæstet, er kun et midlertidigt et af slagsen. Hvis Sanofi ønsker en opretholdelse af forbuddet, skal selskabet anlægge en hovedsag.

Sanofi har ikke ønsket at kommentere sagen til Jyllands-Posten.