Novo klar med kæmpe fyringsrunde i Danmark

Novo er klar med en massefyring i Danmark.

Novo Nordisk oplyser i en meddelelse, at selskabet vil fyre 400 medarbejdere i sin forsknings og udviklingsafdeling i Danmark og Kina. Ni ud af ti fyringer falder i Novos danske afdeling.

Fyringsrunden falder et noget specielt forløb, da rygter om en kommende fyringsrunde i Novo allerede begyndte at florere i maj på et amerikansk internetforum for ansatte i medicinalbranchen.

Her skrev en anonym bruger med henvisning til en kilde i Novos hovedkvarter i Bagsværd, at medicinalselskabet havde kurs mod afskedigelse af op mod 3.000 ansatte. Siden kunne Dagbladet Børsen berette, at Novo-toppen er på vej med en plan om massefyringer.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Fakta om Novo Nordisk Novo Nordisk har hovedsæde i Bagsværd nord for København. Novo har over 43.000 ansatte – herunder omkring 17.300 medarbejdere i Danmark. Det betyder, at mere end 40 procent af Novos ansatte er placeret her i landet.

Novo henter knap 80 pct. af sin omsætning fra diabetesmidler, men fremstiller og sælger også fedmemedicin, blødermedicin, væksthormon og kønshormoner.

Novos samlede omsætning landede i 2017 på lige knap 112 milliarder kroner.

Da Novo fremlagde sit halvårsregnskab i begyndelsen af august afviste Novo-topchef Lars Fruergaard Jørgensen, at Novo Nordisk havde planer om at fyre så mange medarbejdere.

»Der er blevet spekuleret i, at vi i forbindelse med dagens kvartalsrapport ville annoncere en fyringsrunde på omkring 3.000 medarbejdere ud af et samlet medarbejderantal på 43.000. Vi annoncerer ikke en så stor fyringsrunde i dag. Samtidig skal I ikke forvente en sådan udmelding fra selskabet,« sagde Lars Fruergaard Jørgensen i august.

Ved den lejlighed afviste Novo-topchefen dog ikke, at der ville komme fyringer. Og de kommer altså nu.

»Hvis vi skal levere på vores ambition om et endnu højere innovationsniveau indenfor en bredere og mere forskelligartet vifte af kroniske sygdomme, kræver det, at vi får den rigtige fremtidige kompetencebase og allokerer ressourcer til vores prioritetsområder,« siger Mads Krogsgaard Thomsen, der er forsningsdirektør i Novo Nordisk, i en meddelelse.

Novo var for blot to år siden gennem en større fyringsrunde, da en omfattende priskrig på insulin i USA fik selskabet til at hive i nødbremsen med et budskab om, at 1.000 medarbejdere skulle afskediges. De store spareplaner blev dengang udført i efteråret 2016, hvor cirka 500 danske ansatte mistede deres arbejde.

I fagforeningen Pharmadanmark kalder formand Rikke Løvig Simonsen det trist, at medarbejderne hos Novo Nordisk nu skal gennem endnu en masseafskedigelse.

»Der har i adskillige måneder været rygter om en mulig masseafskedigelse på Novo Nordisk, og derfor har vi fulgt situationen så tæt som muligt og forberedt os på at skulle være parat til at håndtere situationen. Nu er masseafskedigelsen desværre blevet en realitet. Det er selvfølgelig i den slags alvorlige situationer, at vi som fagforening skal være der for vores medlemmer og bistå dem,« siger Rikke Løvig Simonsen.