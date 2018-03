Lundbeck-topchef: Vi får et ekstra skud på mål

Med et 750 millioner kroner stort greb i lommen har Lundbeck fredag købt et hollandsk-schweizisk biotekselskab, der er i færd med at udvikle et medikament til behandling af Parkinsons sygdom.

Lundbeck har med købet af Prexton sikret sig rettighederne over et middel, som i bedste fald kan hæve livskvaliteten for patienterne.

»Vi håber, at Foliglurax vil kunne forlænge den tid, hvor patienter med Parkinsons har en høj livskvalitet. Det vil sige, at de ikke har de her ufrivillige bevægelser, som er generende,« siger Anders Götzsche.

Den vikarierende Lundbeck-topchef peger på, at det danske selskab har fået fuld råderet over stoffet, som skal udvikles til et globalt middel, der kan komme på markedet i både USA, Asien og Europa.

»Det passer perfekt ind i vores strategi, fordi et af vores hovedområder er Parkinsons. Nu får vi et vi et ekstra skud på mål inden for den sygdom,« siger Anders Götzsche.

Lundbeck får allerede til næste år de første tegn på, om selskabets satsning på det hollandsk-schweiziske biotekselskab vil give pote. Det sker, når selskabet efter planen resultater fra forsøg med midlet, som blivre helt afgørende for, om der er noget at komme efter.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Fakta om Parkinsons sygdom Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, angiver antallet af patienter med Parkinsons sygdom til omkring seks millioner mennesker. Amerikanske Parkinson’s Disease Foundation vurderer, at antallet af Parkinsons-ramte er på over ti millioner mennesker. Omkring 8000 mennesker i Danmark har Parkinsons. Sygdommen kan i dag ikke helbredes, men kan udelukkende behandles med symptomdæmpende medicin. I 2015 resulterede Parkinsons sygdom i næsten 120.000 dødsfald globalt. Kilder: Parkinson’s Disease Foundation, WHO og The Lancet.

»Der er en risiko for hvert eneste skridt, man tager i udviklingen af et lægemiddel. Vi håber selvfølgelig på, at vi får nogle gode data i 2019, som er den første store test,« siger Anders Götzsche.

Lundbeck satser som virksomhed udelukkende på at udvikle medikamenter til behandling af depression, skizofreni, Parkinsons og Alzheimers sygdom.