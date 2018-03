Lundbeck-partner overvejer bud på irsk selskab - aktien banker op

Takeda har bekræftet planerne i en meddelelse, efter at avisen The Telegraph sent tirsdag bragte en historie om købsinteressen. Der er ikke nævnt en eventuel pris.

Shire-aktien steg 6 pct. inden Takedas meddelelse, men efterfølgende er kursen accelereret til en stigning på 26 pct., hvilket værdisætter selskabet til omkring 50 mia. dollar.

Shire udvikler medicin rettet mod sjældne sygdomme - herunder kræft-, bløder- og nervesygdomme. Selskabet har danskeren Flemming Ørnskov som administrerende direktør.

Takeda udvikler blandt andet kræftmedicin og sygdomme i centralnervesystemet, hvor det har et samarbejde med danske Lundbeck om antidepressivmidlet Brintellix.

Takeda skal senest komme med et officielt bud på Shire 25. april. Det japanske selskab understreger, at der ikke er nogen garanti for, at det ender med at byde på irerne.

Den store stigning i Shire smitter også af på flere andre aktier i samme branche. Novo Nordisk stiger 1 pct., Genmab ligger 0,6 pct. højere, mens Coloplast har lagt 0,4 pct. til kursen, efter at de alle lå i rødt tidligere onsdag.