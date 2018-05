Lundbeck leverer varen og lander stærkeste kvartal nogensinde

Medicinalselskabet Lundbeck har fortsat speederen i bund og leverer tirsdag sit bedste kvartalsresultat nogensinde.

Både omsætning, driftsindtjening og bundlinje er for årets første kvartal langt bedre, end analytikerne på forhånd havde ventet.

Dermed holder Lundbeck fortsat skruen i vandet på trods af, at selskabet har været uden en permanent topchef, siden Kåre Schultz forlod selskabet med udgangen af oktober 2017.

»Vi har fået en stærk start på året med vækst i omsætningen og driftsoverskuddet på henholdsvis 9 og 64 pct. Kvartalet er vores stærkeste nogensinde, og vi er således godt på vej til at indfri vores forventninger til hele 2018,« siger Anders Götzsche, der er fungerende administrerende direktør for Lundbeck, i en kommentar til regnskabet.

Det er igen Lundbecks nøgleprodukter, der trækker læsset for det danske medicinalselskab. Trods en flyvende start på året undlader Lundbeck dog at opjustere sine forventninger til hele året.

»Målt i lokalvaluta har vi formået at øge salget med samlet set 14 pct. med vækst i alle regioner. Vores vækst er således bredt funderet geografisk og primært drevet af vores nøgleprodukter,« siger Anders Götzsche.

Lundbeck landede i årets første kvartal en omsætning på lige knap 4,6 milliarder kroner, hvilket er næsten 375 millioner kroner mere end i den tilsvarende periode af 2017. Kigger man på medicinalselskabets driftsindtjening er den næsten 650 millioner kroner bedre i årets første tre måneder sammenlignet med 2017.

Årets første kvartal bød på en overskudsgrad på mere end 36 procent. Til sammenligning var overskudsgraden i den tilsvarende periode af 2017 på 24 procent.

For hele 2018 venter Lundbeck fortsat at lande en omsætning i et interval mellem 17,2 og 18 milliarder kroner, mens prognosen for driftsoverskuddet ligger i intervallet 4,8 til 5,2 milliarder kroner.