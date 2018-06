Lundbeck indgår forlig i USA: Betaler 336 mio. kr. til amerikansk justitsministerium

Lundbeck har onsdag indgået forlig med det amerikanske justitsministerium, Department of Justice, og medicinalkoncernen har i den forbindelse forpligtet sig til at betale 52,6 mio. dollar eller cirka 336 mio. kr.

Det skriver selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

Forliget er indgået i en sag, hvor myndighederne har undersøgt Lundbecks datterselskab i USA's, Lundbeck LLC's, »relationer og donationer« til uafhængige patientstøtteorganisationer i USA.

»Lundbeck LLC er tilfreds med at have indgået aftalen, således at selskabet kan lægge den sag bag sig. Aftalen indeholder ingen indrømmelse fra Lundbeck LLC's side om lovbrud. Aftalen gør Lundbeck LLC i stand til at fortsætte sit fokus på at levere innovative lægemidler til patienter,« hedder det fra farmaselskabet i Valby, hvorfra man også oplyser, at de »fuldstændige og endelige vilkår« for aftalen stadig skal forhandles på plads med justitsministeriet i USA.

Trods udgiften på cirka 336 mio. kr. fastholder koncernen sine forventninger til året.

»Omkostningen på cirka 336 mio. kr. kan indeholdes i det eksisterende EBIT-interval og derfor forventes EBIT fortsat at ligge i intervallet 4,8 til 5,2 mia. kr. Lundbeck forventer fortsat en omsætning på 17,2-18,0 mia. kr.,« skriver selskabet.

Analytiker: Ikke så dyrt som frygtet

336 mio. kr. kan lyde af meget, og ifølge Sydbank er Lundbeck da heller ikke sluppet billigt, selv om det kunne have været værre.

Senioranalytiker Søren løntoft fremhæver i en kommentar, at en lang række andre medicinalselskaber har været under mistanke og flere har indgået tilsvarende forlig. Navnene tæller Pfizer, Johnson & Johnson, Valeant, Horizon Pharma, Gilead, Biogen, Jazz Pharma, Celgene, Regeneron og United Therapeutics.

»United Therapeutics indgik forlig på 210 mio. dollar, Jazz Pharmaceutical på 57 mio. dollar og Pfizer på 24 mio. dollar. Set i det lys er Lundbecks aftale ikke specielt lav - men absolut heller ikke så høj, som frygtet,« vurderer Sydbanks senioranalytiker.

Han vil på den baggrund ikke udelukke, at aktien kan komme under pres torsdag morgen, når handelen igen starter, selv om Lundbeck fastholder sine forventninger om en driftsindtjening, EBIT i intervallet 4,8 til 5,2 mia. kr.

Sagen drejer sig om, at man i USA har et forbud mod, at medicinalselskaber yder finansiel støtte til patienter i de offentlige sygesikringsprogrammer, Medicare og Medicaid, men et sådan forbud gælder ikke for patientstøtteorganisationer. Myndighederne har dog gjort gældende, at betalinger fra farmaselskaber til disse organisationer, som så sender midlerne videre til patienterne, er en omgåelse af reglen.

Det er derimod lovligt for farmaselskaberne at yde direkte patientstøtte til patienter omfattet af private sundhedsforsikringer.