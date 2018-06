Lundbeck har svært ved at finde ny topchef

Det skriver Jyllands-posten erhverv.

Ifølge flere iagttagere har Lundbeck-formand Lars Rasmussen med sine udtalelser gjort det svært for sig selv. Det skyldes, at Lars Rasmussen offentligt har udtalt, at han gerne vil have en ny chef, som har erfaring med hjernesygdomme, som er Lundbecks hovedområde.

- At forstå dynamikkerne i lægemiddelindustrien og samtidig være hjemme inden for det område, som Lundbeck er en del af, er der bare få mennesker, der kan, siger Lundbeck-formand Lars Rasmussen til avisen.

Den tidligere topchef Kåre Schultz havde heller ingen erfaring inden for hjernesygdomme, og flere kilder vurderer, at Lundbeck burde lede efter en person med erfaring med køb og salg af virksomheder, da Lundbecks succes ikke kan fortsætte uden tilkøb i fremtiden.

Det er også en svær opgave at finde en ny topchef til en virksomhed, hvor alle de lavthængende frugter allerede er plukket, og fremtidens lægemidler kan være svære at få øje på, skriver avisen.

