Lundbeck har fundet sin nye topchef

Medicinalvirksomheden Lundbeck har netop offentliggjort nyheden om, at bestyrelsen har udnævnt Deborah Dunsire som ny administrerende direktør for Lundbeck.

Deborah Dunsire er 56 år, uddannet læge og en erfaren CEO med mere end 30 års klinisk, kommerciel og international ledelseserfaring fra biotek- og medicinalindustrien, primært inden for onkologi og CNS-området og har således en bred videnskabelig og forretningsmæssig erfaring, oplyser Lundbeck i en pressemeddelelse.

Hendes professionelle og ledelsesmæssige erfaring omfatter stillinger som administrerende direktør i henholdsvis XTuit Pharmaceuticals, Inc., FORUM Pharmaceuticals Inc. og Millennium Pharmaceuticals, Inc.

»Hun kommer med en enestående og succesfuld R&D og kommerciel erfaring, inklusive en robust viden og erfaring inden for neurovidenskab. Hun er en erfaren og meget passioneret leder og har de rette kvalifikationer til at bringe Lundbeck ind i en ny æra som global leder inden for psykiatriske og neurologiske sygdomme,« udtaler Lars Rasmussen, Lundbecks bestyrelsesformand.

Deborah Dunsire har boet i USA siden 1994, og er opvokset i Sydafrika, hvor hun i 1985 blev uddannet på University of the Witwatersrand, Johannesburg. I forbindelse med sin nye stilling planlægger Deborah Dunsire at bosætte sig i Danmark.

»Lundbeck skiller sig ud som et globalt selskab med en stolt historie med innovation inden for neurovidenskab, som er kendt som et af de mest komplekse farmaceutiske forskningsområder, Jeg glæder mig meget til at bruge min erfaring til at være med til at sikre en endnu stærkere og lysere fremtid for Lundbeck, patienter, medarbejdere, samarbejdspartnere og aktionærer,« siger Deborah Dunsire.

Anders Götzsche, som har været konstitueret administrerende direktør og koncernfinansdirektør i Lundbeck, vil pr. 1. september genoptage sin stilling som koncernfinansdirektør i selskabet.