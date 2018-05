Lundbeck-direktør: Potentialet for den nye behandling kan være kæmpe stort

Det vurderer Lundbecks koncerndirektør for forskning og udvikling, Anders Gersel Pedersen.

- Potentialet kan være kæmpe stort. Midlet er ikke snævert, da det kan hjælpe patienter på flere områder.

- På nuværende tidspunkt er det svært at sige, om det kommer igennem. Vi snakker ikke om procentsatser, der ligger megahøjt på det her stadie for, at det går hele vejen, men vi formoder, at det har en fair chance, siger Anders Gersel Pedersen til Ritzau Finans.

Lundbeck offentliggjorde fredag morgen, at medicinalkoncernen har påbegyndt fase 1-studier af stoffet Lu AF76432, der har til hensigt at lette symptomer hos Alzheimers- og skizofrenipatienter. Stoffet virker ved at forbedre forringet kommunikation mellem celler i særlige dele af hjernen, der kan medføre symptomer som blandt andet nedsat koncentrationsevne og hukommelsestab.

Han tilføjer, at Lundbeck arbejder med stoffer, der, hvis de er rigtig gode, alle har milliardpotentiale, og at sygdommene, som dette middel er henvendt mod, er alvorlige og udbredte.

Direktøren fortæller, at programmer som dette oftest strækker sig over 5-6 år før behandlingsmidlet er igennem alle tre faser, som det skal, før det kan blive godkendt som behandlingsmiddel.

- Vi ved alle, at stoffer i udvikling kan fejle under udvikling. Der er intet givet på forhånd. Derfor har vi også stoffer, der minder om dette, så vi har flere ting, der arbejder inden for det her felt. Vi har ikke alene mulighed for at bruge dette stof, men også lære fra det, siger Anders Gersel Pedersen

Direktøren vurderer, at der vil indgå omkring 50 testpersoner i fase 1, der er den fase, hvor midlet bliver prøvet på testpersoner, for at undersøge om mennesker kan tåle det, give information om stoffets sikkerhed og til at finde den maksimale tolererede dosis.