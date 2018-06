Lundbeck-chef: Svært at komme udenom sager når vi opererer i 55 lande

Lundbeck har onsdag forhandlet hovedpunkterne i en forligsaftale på plads med det amerikanske justitsministerium, Department of Justice. Lundbeck ville helst være sagen foruden, men det er svært at undgå, når selskabet opererer så bredt.

Det fortæller finansdirektøren i Lundbeck Anders Götzsche til Ritzau Finans.

»Det er desværre en del af hverdagen, når man opererer i 55 lande med forskellige kulturer, så vil der fra tid til anden være den slags sager. Vi vil helst være dem foruden, vi gør alt for at undgå dem, men det kan nok ikke helt undgås,« siger Anders Götzsche.

Forliget, som nu er indgået, betyder på nuværende tidspunkt, at Lundbeck skal betale 52,6 mio. dollar eller cirka 336 mio. kr. De yderligere detaljer omkring den formelle del af aftalen skal forhandles inden for to til tre måneder. Og de forhandlinger holdes internt mellem parterne.

»Det er således, at når vi står i en forhandlingsposition og ikke har lavet en endelig aftale, så er det bedst både for os og Department of Justice, at vi holder forhandlingerne internt mellem de to parter,« siger Anders Götzsche.

Finansdirektøren vurderer, at det er for tidligt at konkludere, hvad sagen kommer til at betyde fremadrettet.

- Jeg forventer mig ikke noget endnu. Jeg er glad for at have afsluttet sagen, og at aftalen kommer til at indeholde, at vi ikke skal indrømme, at vi har begået nogle lovbrud. Det er for tidligt at konkludere, hvad den kommer til at betyde, siger Anders Götzsche.

Sagen drejer sig om, at man i USA har et forbud mod, at medicinalselskaber yder finansiel støtte til patienter i de offentlige sygesikringsprogrammer, Medicare og Medicaid, men et sådan forbud gælder ikke for patientstøtteorganisationer.

Myndighederne har dog gjort gældende, at betalinger fra farmaselskaber til disse organisationer, som så sender midlerne videre til patienterne, er en omgåelse af reglen.