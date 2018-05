Lars Rebien bliver formand for Novo Nordisk Fonden

Den mangeårige Novo-boss Lars Rebien Sørensen er ny formand for Novo Nordisk Fonden. Rebien afløser Sten Scheibye, der udtræder af fondens bestyrelse fra 1. juli.

»Jeg mener, at det er det rette tidspunkt at videregive stafetten. Novo Nordisk Fonden afslutter i år den strategi, som jeg var med til at definere i 2013, og som jeg som formand har haft det overordnede ansvar for. Siden medio 2017 har vi i bestyrelsen arbejdet med at definere en ny femårsstrategi for fonden for 2019-2023. Lars Rebien Sørensen har naturligvis været med i udviklingen af den nye strategi, som han nu kommer til at stå i spidsen for,« siger Sten Scheibye i en pressemeddelelse.

Sten Scheibye har været formand for Novo Nordisk Fonden og Novo Holdings siden marts 2013, efter han blev valgt ind i fondsbestyrelsen i 2012.

Lars Rebien Sørensen var i mere end 16 år topchef i Novo Nordisk, men måtte forlade det danske erhvervsikon på et tidspunkt, hvor Novo var havnet midt i et stormvejr på det altafgørende amerikanske marked.

Med til historien om Rebiens farvel til Novo Nordisk hører, at det danske medicinalselskabs markedsværdi voksede med mere end 500 milliarder kroner under Lars Rebien Sørensens regeringstid.

Luk faktaboks Udvid faktaboks BLÅ BOG: Lars Rebien Sørensen Lars Rebien Sørensen, født 10. oktober 1954, er uddannet som forstkandidat fra Landbohøjskolen i 1981 og afsluttede en HD i international økonomi i 1983. Han begyndte i 1982 sin karriere hos Novo Nordisk i marketingafdelingen inden for enzymdivisionen. I 1994 blev Lars Rebien Sørensen medlem af Novo Nordisks koncernledelse. I 2000 overtog Lars Rebien Sørensen posten som administrerende direktør efter Mads Øvlisen. I 2013 blev han tildelt Dannebrogsordenen. Både i 2015 og 2016 blev han udnævnt til at være verdens bedste CEO af det ansete businessmagasin Harvard Business Review. Hædret som verdens bedste administrerende direktør – to gange. Han er gift med svenske Charlotte Idin Sørensen. De har tre børn og bor i Søllerød.

Lars Rebien Sørensen blev ansat i Novo Nordisk i 1989 og blev i november 2000 udnævnt til administrerende direktør. I september 2016 år blev det offentliggjort, at Rebien efter 34 års tro tjeneste i Novo ville gå af med udgangen af 2016. Lars Rebien Sørensen havde kontrakt med Novo Nordisk frem til 2019, men stoppede altså før tid.

Novo Nordisk Fonden ejer via datterselskabet Novo Holdings godt 25 procent af aktiekapitalen i Novo Nordisk.