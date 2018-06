Kræftlæge vil lokke pengemænd til fadet med biotekbryllup

Peter Buhl Jensen forsøger at tiltrække pensionskasser med et bryllup mellem sine to biotekselskaber. Arkivfoto: Sofie Mathiassen

Der kommer liv i snakketøjet, når serieiværksætter Peter Buhl Jensen drager på salgsturné hos pensionsselskaber og tunge investorer med følgende budskab: »Kunne I tænke jer at skyde penge efter min seneste bioteksatsning?«.

Den danske kræftlæge har netop ladet sine to biotekselskaber, Oncology Venture og Medical Prognosis Institute, fusionere. Med den manøvre forsøger Peter Buhl Jensen at tiltrække langsigtede investorer i jagten på mere kapital.

Biotekdirektøren har da også allerede forberedt sin salgstale.

»Ja, det er jo det, man gør. Jeg vil fortælle de institutionelle investorer, at vores plan er, at vi ønsker at gå på det store marked. Vi ønsker investorer, som kan se det langsigtede perspektiv. Vi er også glade for daytradere, men det er klart, at det er væsentligt for os at få tunge spillere som pensionskasser med om bord,« siger Peter Buhl Jensen.

Har du allerede fået nogle tilkendegivelser her på forkant fra pensionskasser eller andre, som gerne vil være med?

»Det er et rigtig godt spørgsmål. Det kan jeg godt lide, men jeg kommer ikke til at svare på det.«

Den danske kræftlæge trak i sommeren 2015 Oncology Venture ind på den svenske minibørs Aktietorget. Selskabet var en stille eksistens i sit første leveår i Sverige, men indgik i september 2016 en partnerskabsaftale med et stort indisk medicinalselskab om et bestemt middel mod brystkræft.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Peter Buhl Jensen: Overlæge og biotekiværksætter Peter Buhl Jensen er 63 år gammel og uddannet læge. Han har desuden en doktorgrad i medicin og har tidligere arbejdet som kræftlæge i både Aalborg og København. Fra 2001 til 2010 var Peter Buhl Jensen administrerende direktør i biotekselskabet Topotarget, som han også selv var med til at grundlægge. I 2012 blev han administrerende direktør i Medical Prognosis Institute, der blev børsnoteret i København i 2013, men flyttede til den svenske First North-børs i sommeren 2016. Han grundlagde samtidig selskabet Oncology Venture, der blev noteret på Aktietorget i Stockholm i juli 2015. De to biotekselskaber har tidligere været samlet i ét selskab, men i 2012 gik de to selskaber hver til sit. Med fusionen er de to virksomheder nu blevet forenet igen.

Den aftale fik aktien til at brage i vejret. Samarbejdet med det indiske selskab har dog endnu ikke båret frugt, hvilket har fået aktien til at falde kraftigt tilbage.

Siden toppen i efteråret 2016 er biotekselskabets aktie dykket med omkring 75 procent. Samtidig er handlen med aktien skrumpet gevaldigt.

Det skulle fusionen mellem Oncology Venture og Medical Prognosis Institute gerne råde bod på, lyder det fra Peter Buhl Jensen.

»Vi skal have øget omsætningen og skabe mere interesse for aktien. Det kræver selvfølgelig, at vi kan vise, at der kommer røg ud af skorstenen. Vi skal vise, at det her virker,« siger Peter Buhl Jensen, der satser på, at det nye selskab kan ramme den store Nasdaq-børs i Stockholm i begyndelsen af det nye år.

Oncology Ventures forretningsmodel består kort fortalt i, at selskabet vil forsøge at »genoplive« kræftmedicin, som andre selskaber tidligere har opgivet at føre videre. Det danske biotekselskab vil helt konkret kalde forliste cancermidler til live med den genbaserede såkaldte drug response predictor-teknologi, som den danske matematikprofessor Steen Knudsen står bag.

Med den teknologi i hånden vil Oncology Venture genoptage udviklingen af lægemiddelkandidater, der tidligere har vist en vis effekt i forsøg uden dog at komme igennem myndighedernes nåleøje. Det handler om at påvise, at kuldsejlede kræftlægemidler virker, hvis patientens kræft har særlige gener.

Tidligere på året købte Oncology Venture rettighederne til et cancermiddel, som medicinalkæmpen Novartis havde opgivet. Midlet blev droppet i den sidste udviklingsfase. Hos Oncology Venture er tesen, at selskabet måske kan genoplive midlet med sin drug response predictor-teknologi.

Det nye selskab fortsætter efter fusionen under navnet Oncology Venture.