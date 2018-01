Kåre Schultz vinder stillingskrig i Israel

Voldsom modstand og demonstrationer over hele Israel har været hverdag for den danske topchef Kåre Schultz, der overtog styringen af den nødlidende medicinalgigant Teva i begyndelsen af november sidste år.

Den danske topchef har fået et solidt mandat til at rydde op, effektivisere og skære til i det multinationale israelske selskab og sprang direkte ind i opgaven med en spareplan til 19 milliarder kroner, som medfører 14.000 fyringer. Planen blev dog straks mødt med heftige protester fra Teva-ansatte, der svarede igen med både vejblokader og strejker. Nu tyder alt dog på, at den danske topchef får sin vilje.

Ifølge flere israelske medier skulle Teva være tæt på en aftale om at lukke to fabriksanlæg i Jerusalem, der spiller en helt afgørende rolle i danskerens nedskæringsplaner i Israel. Kåre Schultz fastholder, at de to fabrikker skal lukkes, men har tilsyneladende bøjet sig en anelse, når det kommer til, hvor hurtigt de planlagte fyringer skal finde sted.

Det bliver nu sådan, at omkring 180 ud af cirka 1.000 ansatte på de to fabrikker vil blive afskediget i begyndelsen af dette år, mens resten af medarbejderne først vil blive opsagt i slutningen af 2019. I alt står omkring 1.750 israelske ansatte til at modtage en fyreseddel.

Kåre Schultz præsenterede for godt to en halv uge siden medarbejderne i Teva for en voldsom hestekur, som betyder, at mere end 25 procent af de ansatte i medicinalkoncernen på globalt plan skal forlade selskabet. Det svarer til, at omkring 14.000 medarbejdere vil blive afskediget.

Kort før sparerunden i Teva blev annonceret, gik Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, offentligt ud med et budskab om, at han havde bedt Kåre Schultz om at holde de mange fyringer i Israel på et absolut minimum. Siden forlangte premierministeren et møde med den danske topchef, hvor Netanyahu på forhånd annoncerede, at han ville presse Schultz til at bløde op på sin store spareplan.

Efter mødet stod det dog klart, at Kåre Schultz ikke havde rokket sig en tomme.

Siden den danske topchef løftede sløret for sin gigantiske spareplan i Teva midt i december, er medicinalselskabets aktie steget med mere end 20 procent.