Kåre Schultz tager fat i Tel Aviv: Opjusterer igen-igen

Kåre Schultz ser ud til at have fået godt fat i den gældsplagede israelske kopikæmpe Teva. Den danske topchef slår klart analytikernes forventninger med selskabets regnskab for årets andet kvartal. Samtidig hæver Schultz også forventningerne til indtjeningen for hele 2018.

Dermed er den danske topchef i fuld gang med at anlægge samme stil, som han havde succes med i sin tid i Lundbeck, hvor Schultz opjusterede kvartal efter kvartal. Det er andet kvartal ud af to mulige, at Kåre Schultz kan aflevere en opjustering til Tevas aktionærer.

Den mest positivt anlagte analytiker havde ventet, at Teva ville kunne lande en indtjening per aktie på 74 cent. Med en indtjening på 78 cent per aktie slår Schultz analytikerkorpsets mest positive skøn. I genemsnit var der ventet et resulat per aktie på 64 cent.

Kåre Schultz holder fast i, at årets omsætning i Teva vil lande på mellem 18,5 og 19 milliarder dollar, men vurderer samtidig, at medicinalgigantens indtjening vil blive bedre end tidligere ventet.

For hele 2018 venter den danske topchef nu et resultat per aktie på mellem 2,55 og 2,80 dollar mod et resultat på mellem 2,40 og 2,65 dollar ved den seneste regnskabsopdatering i maj.

»Jeg er tilfreds med vores udvikling i årets andet kvartal. Vores restruktureringsprogram kører som planlagt, vi har allerede reduceret vores omkostningsbase ganske markant mod årets målsætning og vil fortsætte med at nedbringe vores nettogæld,« siger Kåre Schultz i en kommentar til regnskabet.

Kort om Teva Teva er verdens største producent af kopimedicin og gennemførte i 2015 et gigantisk opkøb af konkurrenten Allergan Generics for 40,5 milliarder dollar - svarende til næsten 250 milliarder kroner.

Opkøbet har gjort Teva til et af verdens største medicinalselskaber med en omsætning på omkring 139 milliarder kroner i 2016. Men det har samtidig gældsat Teva ganske voldsomt. Derfor har selskabet under Kåre Schultz taget hul på en voldsom hestekur.

Allerede på sin første arbejdsdag i spidsen for den israelske medicinalgigant blæste Kåre Schultz til angreb på selskabets enorme gæld. Teva har under Kåre Schultz allerede fået høvlet flere milliarder dollar af sin gæld, men tumler fortsat rundt med et gældsbjerg på lige godt 30 milliarder dollar - eller over 190 milliarder kroner.

I et forsøg på at tage toppen af Tevas store gældsbjerg Teva lagde Kåre Schultz i december 2017 en kæmpe spareplan på bordet, der ville gøre et dybt indhug i selskabets medarbejderstab.

Kort efter sin ankomst præsenterede den danske topchef under store protester i Israel en spareplan til 19 milliarder kroner, som vil medføre 14.000 fyringer. Kåre Schultz tiltrådte sin stilling som topchef i Teva i november 2017.

På trods af dagens opjustering har Teva-aktien kurs mod en større øretæve. I det såkaldte formarked falder den israelske medicinalkæmpe med over syv procent.