Kåre Schultz skuffer i Tel Aviv - Tevas aktie styrtdykker

Kåre Schultz har kurs mod en aktielussing. Den danske topchef præsenterer torsdag en positiv indtjeningsoverraskelse i årets sidste måneder af 2017, men løfter til gengæld sløret for et sæt forventninger til 2018, som aktiemarkedet bestemt ikke bryder sig om. Analytikerkorpset havde ifølge Bloomberg forventet, at Teva i 2018 kunne hive en omsætning hjem på knap 19,3 milliarder dollar.

Kåre Schultz forventer dog i forbindelse med præsentationen af Tevas årsrapport, at omsætningen vil lande i et interval på mellem 18,3 og 18,8 milliarder dollar. I værste fald kan Tevas 2018-salg altså blive en milliard dollar dårligere, end analytikerne havde forestillet sig. Også medicinalkæmpens indtjening ser ud til at blive lavere end forventet.

Og det giver aktieklø til Kåre Schultz og Teva. I det såkaldte formarked falder det israelske medicinalselskab med over 10 procent.

Kåre Schultz har overtaget roret i en medicinalvirksomhed, der har rigeligt at slås med. I december sidste år fremlagde Schultz en gigantisk spareplan i et forsøg på at få den gældsplagede kopikæmpe på ret køl. Planen indebærer, at over 25 procent af de ansatte i medicinalkoncernen skal forlade selskabet. Det svarer i runde tal til omkring 14.000 fyringer.

Det er især Tevas amerikanske forretning, som har det rigtig skidt, da det israelske kopiselskab i USA er blevet hårdt ramt af prispres og øget konkurrence. Samtidig tumler selskabet rundt med en gæld på knap 200 milliarder kroner, som tynger kopigigantens finanser ganske voldsomt. I 2017 tog Teva en nedskrivning på over 100 milliarder kroner på sin generiske forretning i USA.

Allerede på sin første arbejdsdag i november 2017 gjorde Kåre Schultz det klart over for investorer og analytikere, hvad han ser som sin vigtigste opgave i kampen for at få den faldne medicinkæmpe på fode igen.

»Vi skal forbedre virksomhedens finansielle performance og repositionere Teva både operationelt og finansielt. Jeg anerkender, at Teva i øjeblikket er tynget af en væsentlig gældsbyrde. Det bliver min absolutte førsteprioritet, at vi stabiliserer selskabets driftsindtjening og pengestrømme, så vi kan forbedre vores finansielle profil,« sagde Kåre Schultz under en telekonference.