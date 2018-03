Jublende Novo-direktør kaster sig over banebrydende diabetes-opdagelse

Kilde: The Lancet Diabetes and Endocrinology / BBC

Mads Krogsgaard Thomsen, Novo Nordisks koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling, har svært ved at sidde stille i sin stol af begejstring. Det kan man tydeligt høre over telefonen fra Bagsværd.

»Det her er meget vigtigt. Det er et af de klinisk set vigtigste fund i nyere tid, og hvis det bliver udbredt til at blive standardopfattelsen i hele diabetessamfundet, kan det blive meget spændende for den medicinske behandling af diabetes,« siger Mads Krogsgaard Thomsen.

Fredag offentliggjorde en gruppe forskere fra Sverige og Finland en artikel i det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Lancet. I artiklen gør forskerne, der har base på Universitetet i Lund og på Institut for Molekylær Medicin i Finland, op med opfattelse af, at diabetes kan deles i type 1-og type 2-diabetes.

Forskerne har undersøgt næsten 15.000 diabetespatienter og fundet ud af, at diabetes kan deles op i fem forskellige typer af sygdomme, som har fem forskellige årsager og er forskellige, når det gælder, hvor alvorlige de er, og hvordan de bør behandles.

Konklusionen kommer ikke bag på Novo Nordisks øverste forskningschef. Tværtimod. Og Novo Nordisk har også været ude med fangarmene og ansat en af de centrale forskere bag undersøgelsen, Martin Ridderstråle. Han har en fortid som klinikchef på Steno Diabetescenter, mens centret var ejet af Novo Nordisk og havde Mads Krogsgaard Thomsen som bestyrelsesformand. Han har også været ansat som forsker ved Lunds Universitet, indtil han for et års tid siden blev ansat som direktør for klinisk farmakologi hos Novo Nordisk.

»Så jeg har kendt til resultaterne i over et år. Det vi arbejder med i vores forskningsafdeling for klinisk farmakologi, handler netop om, de forskellige ting, man kan måle i klinikken, og hvordan det kan bruges, når patienter bliver behandlet med vores lægemidler. Så vi er allerede i gang med at udnytte den nye viden,« siger Mads Krogsgaard Thomsen.

Det banebrydende i den nye opdagelse er ifølge Mads Krogsgaard Thomsen, at det bliver muligt at målrette behandlingen af diabetes bedre, forudsat at læger, organisationer, medicinalindustri og myndigheder tager de fem nye kategorier til sig.

»Vi får nogle værktøjer som kan sikre bedre behandling og som kan få stor betydning samfundsøkonomisk. Vi kan få en helt anden dialog med dem, som skal betale for lægemidlerne. Det kommer ikke kun til at handler om at sænke priserne på et givent lægemiddel, men om at bruge vores lægemidler mere rationelt. På den måde kan samfundet spare penge, og vi vil kunne tage en lidt højere betaling for vores lægemidler. Det er en opdagelse alle i samfundet vil få gavn af,« siger Mads Krogsgaard Thomsen.

En række forskere, som BBC har talt med, er enige med Mads Krogsgaard Thomsen i, at der er tale om en banebrydende opdagelse. Flere efterlyser dog også mere viden.

»Det er helt klart fremtiden for, hvordan vi tænker på diabetes som en sygdom,« siger Dr. Victoria Salem, der er konsulent og klinsk forsker på Imperial College London til BBC, men hun understreger samtidig, at studiet ikke vil ændre behandlingspraksis fra den ene dag til den anden. Studiet er baseret på skandinaviske patienter, og hun forudser, at der kan dukke helt op til 500 undergrupper af diabetes op, hvis man laver lignende kortlægninger på diabetespatienter over hele verden.

Selvom forskerne ønsker at vide mere, er Novo Nordisk allerede i gang med at handle på baggrund af opdagelsen.

»I Novo Nordisk har vi foretaget så mange medicinstudier, at vi har de største databaser af patienter i den globale industri. Vi har foretaget analyser af vores databaser, der bekræfter de fem undertyper, og vi kan analysere, hvordan de lægemidler, vi har udviklet, virker på de forskellige grupper. Vi har allerede en idé om, hvordan vores eksisterende lægemidler virker bedst på de enkelte grupper,« fortæller Mads Krogsgaard Thomsen.

»Men vi har også nogle områder, hvor vi kan se, at vi stadig har brug for at tage et kæmpe spadestik,« tilføjer Novo Nordisks forskningsdirektør.

Han nævner som eksempel den nye type 3-diabetes, som dækker over alvoligt insulinresistente patienter, som generelt er overvægtige, og som laver insulin, men hvor kroppen ikke reagerer på insulinen. Efter at have identificeret denne særlige type diabetes, står det ifølge Mads Krogsgaard Thomsen klart, at der er brug for at udvikle en helt ny type medicin, hvis patienterne skal få en ordentlig behandling. Det er Novo Nordisk nu i gang med med base i medicinalkoncernens forskningsafdeling i Oxford i England.