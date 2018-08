Insulinproducenten Sanofi oplagrer lægemidler før Brexit

Den franske medicinalvirksomhed Sanofi er seneste lægemiddelproducent, der er begyndt at oplagre lægemidler som følge af usikkerheden omkring Storbritanniens afsked med EU.

Det skriver The Guardian.

Leverancer af tusindvis af lægemidler kan risikere at blive afbrudt, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale i marts 2019, og der derefter kommer grænsekontrol og forsinkelser i transporttiden.

Sanofi, der hovedsageligt producerer insulin og vacciner, opbygger et lager af forskellige typer medicin i britiske varehuse, og skaber derved en 14-ugers levering med start i april 2019.

- Usikkerheden i brexit-forhandlingerne betyder, at Sanofi planlægger ud fra et "no deal" scenarie. Patientsikkerheden er vores førsteprioritet, og vi har sørget for ekstra lagerplads, til at kunne opbevare vores produkter hvor globale leveringer tillader det i Storbritannien, og vi har samtidig forøget vores britiskbaserede ressourcer for at forberede til enhver ændring i told og myndighedsbehandling, siger Hugo Fry, der er administrerende direktør for Storbritanniens drift i Sanofi, til The Guardian.

Hugo Fly tilføjer, at det er i overensstemmelse med anbefalinger fra European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). I tilfælde af at der ikke kommer overgangsaftaler, vil European Medicines Agency betragte Storbritannien som et tredjeland.

Truslen om en "no deal" med EU presser også lægemiddelproducenter til at forberede for testning og godkendelse af kopiprodukter for at sikre, at deres produkter kan forblive på markedet.

/ritzau/FINANS