Ny topchef skal omskrive »den negative historie« om Lundbeck

56-årige Deborah Dunsire overtog rorpinden hos Lundbeck, og siden har aktiekursen haltet bagefter for den danske medicinalproducent. Ifølge analytikere kan udviklingen imidlertid hænge sammen med to store spørgsmål:

Hvem er Dunsire - og kan hun få has på »den negative historie«, der rumsterer i Lundbeck?

»Hun er relativt ubeskrevet, så der er måske nogle investorer, som er lidt usikre på, hvad hun er for en profil, og hvordan hun vil tegne Lundbeck i årene fremefter,« lyder kalkulen fra Sydbanks senioranalytiker Søren Løntoft Hansen.

Selvom han heller ikke havde hørt om den nyslåede direktør før meddelelsen tikkede ind på fondsbørsen, er der meget som taler for valget.

Deborah Dunsire er nemlig kvinden, der skal navigerer medicinalgiganten frem mod det udfordrende 2020, hvor patenterne er ved at løbe ud.

Den negative historie

Gennem nedskæringer, strømlining og effektivering har Lundbeck fremvist imponerende tal under den forhenværende direktør Kåre Schulz, der forlod virksomheden i efteråret for at indtage chefstolen hos israelske Teva.

Men ifølge Sydbanks senioranalytiker er det snart tid til et strategiskifte med en medicinalvirksomhed, der efterhånden er løbet tør for lavthængende frugter.

Spørger man Alm. Brands chefanalytiker, Michael Friis Jørgensen, er der selvfølgelig »en god historie« historie om Lundbeck. Det er den med de kortsigtede resultater, der blæser derudad, stigende omsætning og en aktiepris på himmelflugt.

»Så er der også den negative historie, hvor man er i tvivl om, hvad man skal gøre efter 2020. Der går flere af deres produkter af patent, og der bliver mere usikkerhed om, hvorvidt man kan tjene så mange penge som før. Der er den nye topchef afgørende for, hvilken retning man skal gå i,« forklarer Michael Friis Jørgensen.

Pipeline-case

Her er Deborah Dunsire af en noget anden støbning. Modsat sin forgænger, har hun en baggrund som uddannet læge og topchef i flere biotek, og det kan ifølge Søren Løntoft Hansen samtidig tvinge investorerne til at se på det danske medico-ikon med nye briller.

»Dunsire er egentligt en rigtig interessant profil, hvis man ser nogle år frem. De forgangne år har der især været fokus på lønsomheden under Kåre Schulz. Men noget tyder på, at der er ting på vej ind i den kliniske pipeine. Det kan blive startskuddet til, at man som investor vil se mere på Lundbeck som en pipeline-case end en lønsomhedscase,« vurderer han og uddyber, at det imidlertid kun er muligt at gisne om, hvad aktionærerne havde forventet at finde i en ny topchef.

Luk faktaboks Udvid faktaboks BLÅ BOG: Deborah Dunsire 2017 - 2018: Adm. direktør hos Xtuit Pharmaceuticals (USA)

(USA) 2016 - 2017: Grundlægger af Southern Cross Biotech Consulting (USA)

(USA) 2013 - 2017: Adm. direktør hos Forum Pharmaxeuticals (USA)

(USA) 2005 - 2013: Adm. direktør hos Millenium (opkøbes i 2008 af Takeda) (USA)

(opkøbes i 2008 af Takeda) (USA) 1996 - 2005: Novartis Pharmaceuticals (USA)

(USA) 1988 - 1996: Sandoz (USA / Schweiz / Sydafrika)

(USA / Schweiz / Sydafrika) 1986 - 1988: Privatpraktiserende læge (Sydafrika) Uddannelse: Bachelorgrad og kandidat ved University of Witwatersrand i Johannesburg

i Johannesburg Uddannet læge fra Wits Medical School Kilde: Bloomberg / Globenewswire

Hos Alm. Brand mener Michael Friis Jørgen dog, at det ikke kan være en overraskelse, at den nyslåede topchef har en forsknings og medicinalbaggrund. Han påpeger imidlertid, at dagens valg sender et signal om fremtiden.

»Det kan pege i retning af, at når hendes første hundrede dage er overstået, og hun kommer med en plan, så vil der blive proppet lidt flere penge tilbage i forskning og udvikling, end vi har været vant til hos Lundbeck.«