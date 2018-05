Høreapparater: Stor spansk kæde til salg kan være interessant for WDH

I forbindelse med forrige uges messe hos den amerikanske brancheforening for audiologer, American Academy of Audiology (AAA), i Nashville, Tennessee, flagede blandt andet Sivantos-ledelsen for, at GAES officielt er sat til salg.

GAES sidder på omtrent 40 pct. af det spanske marked med sine høreklinikker, og derudover har selskabet også en markant position i Sydamerika.

GAES har sit eget private label-brand inden for høreapparater, hvor nogle af de større producenter leverer komponenter.

Derudover sælger selskabet også - ifølge dets egen hjemmeside - brandede produkter fra andre producenter. Både Sivantos selv og danske William Demant Holding leverer ifølge Ritzau Finans' oplysninger til GAES-kæden.

Sivantos skulle dog ikke selv være interesseret i at købe GAES, og derfor vurderer markedskilder, at det reelt er et spil mellem William Demant Holding og schweiziske Sonova, hvis selskabet skal sælges til en af producenterne.

Det hænger sammen med, at de to selskaber - der også tæller som de to største høreapparatproducenter på verdensplan - har en klar strategi om selv at drive detailbutikker med høreapparater - såkaldt vertikal integration.

Det giver dem mulighed for at betale en højere pris end de andre aktører, fordi der umiddelbart er store synergier at hente.

Det har også over de seneste år medført større opkøb fra de to i netop detailleddet. Blandt andet har William Demant Holding overtaget franske Audika, mens Sonova har købt hollandske Audionova.

Ifølge markedsobservatører har GAES en værdi på mellem 3 og 4 mia. kr. i tilfælde af et salg.

William Demant Holding oplyser til Ritzau Finans, at selskabet aldrig kommenterer på eventuelle opkøbsmuligheder.