Har Kåre Schultz talt priserne på kopimedicin op?

På ryggen af en gigantisk spareplan til 19 milliarder kroner leverede Kåre Schultz i december 2017 et opsigtsvækkende budskab til sine rivaler på det vigtige amerikanske marked for kopimedicin.

Danskerens budskab lød nogenlunde sådan her:

Producenter af kopimedicin er i så hård intern priskrig, at det for industrien reelt har udviklet sig til et kapløb mod bunden, hvor det ikke længere er muligt at tjene penge.

Den danske topchefs besked til konkurrenterne faldt kort før, at Teva måtte tage en gigantisk nedskrivning på over 100 milliarder i sin generiske forretning i USA.

Her seks måneder senere siger Kåre Schultz, at det ser ud som om, at hans budskab til markedet har haft en effekt.

»Går vi pludseligt ud og siger, at det der med bare hele tiden at sige ja til at sætte priserne ned, er faktisk ikke så smart, fordi vi er nødt til at få en fair pris, så vi ikke taber penge, er det jo et vink med en vognstang til alle spillere i industrien om, at det var gået lidt for vidt med de prisreduktioner. Det vil vi i hvert fald ikke spille med på,« siger Kåre Schultz.

Så det, du siger, er, at du har ændret strømmen på markedet?

»Det kan jeg ikke vurdere, for det ved jeg ikke. Det er for tidligt at sige det definitivt, men eksterne analyser foretaget for første kvartal viser, at prisstemningen har ændret sig i årets første kvartal sammenlignet med fjerde kvartal af 2017,« siger Teva-topchefen.

Teva er den klart største leverandør af kopimedicin på det amerikanske marked, og selskabet leverede ifølge Kåre Schultz, hvad der svarer til mere end 580 millioner medicinpakninger i USA i første kvartal af 2018. På det amerikanske marked er Teva blevet hårdt ramt af, at priserne på kopimedicin er blevet trykket af færre og større kunder med enorm indkøbskraft.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Kort om Teva Teva er verdens største producent af kopimedicin og gennemførte i 2015 et gigantisk opkøb af konkurrenten Allergan Generics for 40,5 milliarder dollar - svarende til næsten 250 milliarder kroner. Opkøbet har gjort Teva til et af verdens største medicinalselskaber med en omsætning på omkring 139 milliarder kroner i 2016. Men det har samtidig gældsat Teva ganske voldsomt. Derfor har selskabet med Kåre Schultz i spidsen taget hul på en voldsom hestekur.

I USA styrer indkøbere eller mellemmænd indkøb af medicin på vegne af både forsikringsselskaber, offentlige myndigheder og private virksomheder. De tre største såkaldte pharmacy benefit managers håndterer langt hovedparten af de over fire milliarder recepter, der årligt bliver udskrevet i USA.

»Der var sket det, at der var kommet en dynamik ind i markedet, hvor man på indkøbssiden havde dannet nogle konsortier, hvor der kun var tre indkøbere tilbage. Det medførte, at leverandørerne over en bred kam begyndte at sænke priserne. Så skete der pludseligt det, at fem-ti procent af porteføljen hos Teva var kommet under vandlinjen, hvor man decidereret tabte penge,« siger Kåre Schultz.

Derfor er den danske topchef gået i gang med at rydde op i Tevas produkter med et mål om at udfase de midler, som kopikæmpen fra Israel ikke længere kan tjene penge på.

Kåre Schultz vil ikke længere blindt bøje sig for de amerikanske medicinindkøberes rabatkrav.

»Vi har diskuteret med vores kunder, at der er nogle produkter, som det for os ikke længere giver mening at levere til de priser, vi hidtil har accepteret. I god ro og orden er vi blevet enige om en overgangsperiode, hvor de har haft mulighed for at finde andre leverandører,« siger den danske topchef.

Netop nedturen på det amerikanske marked for kopimedicin var en af hovedårsagerne til, at Kåre Schultz kort efter sin ankomst i Teva præsenterede en kæmpe spareplan, hvor det kom frem, at hele 14.000 medarbejdere ville blive fyret.

Tevas finanser er hårdt presset af en gældsbyrde på rundt regnet 190 milliarder kroner, hvilket langt overstiger kopikæmpens markedsværdi.

Allerede på sin første arbejdsdag i Teva gjorde Kåre Schultz det klart over for investorer og analytikere, at han omgående havde tænkt sig at angribe medicinalselskabets store gældsbjerg.

Seks uger senere sprang Kåre Schultz direkte ind i Tevas historiebøger med sin historisk store spareplan.