GN køber sig ind i kunstig intelligensfirma i Tyskland

Den danske høreapparat- og headsetkoncern, GN Store Nord, køber sig ind i det tyske firma, Audeering, der har base i München i Tyskland.

Det oplyser selskabet tirsdag formiddag.

Audeering har specialiseret sig i kunstig intelligens, der kan analysere lyd og stemmer. Løsningerne skal implementeres i GN Audios headsetløsninger, så fx en call center-medarbejder kan analysere lydbilledet og sindstilstanden hos den person, der ringer ind.

»Vi har set os omkring efter selskaber, der arbejder med mønstergenkendelse, der kan bidrage til yderligere udvikling af vores headsetløsninger,« siger GN Audios administrerende direktør, René Svendsen-Tune til Ritzau Finans.

Audeering er grundlagt på Technische Universität München og leverer blandt andet sine løsninger til selskaber som Redbull, BMW og Huawei, og selskabet vil fortsat have hjemme i Tyskland.

René Svendsen-Tune vil ikke ud med, hvor stor en del af firmaet, GN Audi har købt, men siger dog.

»Vi har taget en minoritetsposition i selskabet som en del af samarbejdet,« siger han og forklarer, at Audeering skal udvikle softwareløsninger til GN Audio og ellers passe sin resterende forretning.

»Det er en betydende andel for et overkommeligt beløb. Men vi er vigtig investor og en vigtig samarbejdspartner for dem,« siger René Svendsen-Tune.Han oplyser desuden, at det ikke får nogen indflydelse på regnskabet i 2018, og det heller ikke får betydning for forventningerne til året, som GN Audio opjusterede fornyelig.



PRODUKTER KLAR INDEN FOR »OVERSKUELIGE FREMTID«

Ifølge direktøren vil headsettet med de nye løsninger kunne analysere både lydbilledet og stemmeføringen for den person, der ringer til fx en medarbejder på et call center.

»Når man ringer til et call center, har man et problem eller vil købe noget. Der er det klart, at der er en række værktøjer til rådighed, der giver information om kunden. Det kan være ting, som man kan bruge, som samtalen skrider frem.«

»Samtidig kan medarbejderen se, om personen er vred eller om vedkommende er interesseret. Ved at analysere lydbilledet af samtalen vil medarbejderen kunne se, om samtalen bevæger sig den rette vej.«

Ifølge direktøren har Audeering værktøjer og teknologier, som GN Audio kan begynde at bruge i sine løsninger.

»Hvornår der kommer produkter, der baserer sig på den her teknologi, kan vi ikke sige, men vi skal ikke langt ud i fremtiden,« forklarer han.

Han kalder kunstig intelligens for en vigtig komponent for GN Audio.

»Jeg er overbevist om, at det kan integreres i en række af vores løsninger inden for en overskuelig fremtid,« siger René Svendsen-Tune.

/ritzau/FINANS