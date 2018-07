Genmabs Darzalex tager stort skridt mod vigtig godkendelse i EU

Anbefalingen kommer fra et udvalg under den europæiske lægemiddelmyndighed, EMA, og den endelige markedsføringstilladelse, der skal gives af EU-Kommissionen, ventes i løbet af de kommende måneder.

Anbefalingen af Darzalex som førstelinjebehandling gælder i kombination med kræftmidlet Velcade, kemoterapiformen Melphalan og binyrebarkhormonet Prednisolon.

Kombinationen med Velvade er en cocktail, der ofte bruges i Europa.

- Vi er meget glade for den positive anbefaling fra CHMP (udvalget under EMA, red.), da det er et vigtigt skridt mod potentielt at få Darzalex ud til et voksende antal patienter i Europa, siger Genmabs administrerende direktør, Jan van de Winkel, ifølge en meddelelse.

Darzalex er i forvejen godkendt som andenbehandling af knoglemarvskræft.

SALG ER INDREGNET

Genmabs nuværende salgsprognose for Darzalex, der lyder på en omsætning i 2018 på 2,0-2,3 mia. dollar, tager allerede højde for, at Darzalex får markedsføringstilladelsen som førstebehandling i kombination med Velcade. Det fortalte Jan van de Winkel i februar til Ritzau Finans.

- I Europa har vi indbygget fire til fem måneders salg i prognosen - dog hovedsageligt i Tyskland og Frankrig, da de øvrige lande først kommer til senere, sagde topchefen.

Aktien i Genmab ligger fredag eftermiddag 0,3 pct. lavere end torsdag i 1141 kr., men er steget omkring 0,5 pct. i forhold til niveauet, inden den positive anbefaling blev annonceret.