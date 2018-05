Genmab tjente næsten 200 mio. kr. i første kvartal og fastholder forventningerne

Genmab havde fremgang på såvel top- som bundlinjen i første kvartal.



Driftsresultatet (EBIT) landede på 324 mio. kr. mod et overskud på 46,1 mio. kr. i samme periode sidste år.



Genmabs samlede omsætning steg til 681 mio. kr. fra 250,8 mio. kr. Endelig viste bundlinjen et plus på 198,6 mio. kr. mod et overskud på 16,1 mio. kr. i januar, februar og marts sidste år.

Omsætningen består af 310 mio. kr. i royalties fra Janssens salg af kræftmidlet Darzalex mod 211 mio. kr. i første kvartal af 2017.



Genmab modtog ingen milepælsbetalinger i kvartalet. Derudover modtog selskabet licensbetalinger på 304 mio. kr. og refusion af forsknings- og udviklingsomkostninger på 59 mio. kr.



Desuden har Genmab modtaget 50 mio. kr. fra Novartis som kompensation for, at Novartis har indstillet den kommercielle markedsføring af kræftmidlet Arzerra til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi, CLL, uden for USA.



- I løbet af første kvartal af 2018 så vi regulatoriske fremskridt med Darzalex til behandling af multipel myelomatose (knoglemarvskræft, red.), fortsat fremgang i vores innovative pipeline, og vi oplevede gode fremskridt i en række programmer drevet af vores samarbejdspartnere, siger Jan van de Winkel, administrerende direktør i Genmab, i regnskabsmeddelelsen.

FASTHOLDER FORVENTNINGER

Genmab fastholder forventningerne til omsætning og driftsresultat i 2018 - herunder forventningerne til partneren Janssens salg af kræftmidlet Darzalex.



Genmab regner stadig med, at partneren Janssen vil lande et Darzalex-salg på 2,0 til 2,3 mia. dollar i 2018. Det vil give Genmab en indtægt på omkring 1750 mio. kr. Også dette estimat er uændret.

Endelig fastholder Genmab forventningerne om et driftsresultat på 1300-1500 mio. kr. og en omsætning i intervallet 2700 og 3100 mio. kr.

Forventningerne til Darzalex-milepæle er uændret 550 mio. kr.