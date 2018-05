Genmab får kniven efter studieflop med guldmiddel

Genmabs investorer lægger mandag morgen kind til en aktielussing af de helt store. Efter ganske få minutters handel falder biotekselskabets aktie med næsten 25 procent. Det er det største fald for Genmab-aktien siden 2009.

Den store øretæve kommer i kølvandet af et studieflop med Genmabs guldmiddel Darzalex, som er blevet testet i kombination med et andet middel til behandling af lungekræft. Studiet er blevet stoppet, fordi en uafhængig dataovervågningskomité (DMC) har anbefalet, at det bliver afbrudt, da kombinationen mellem Genmabs Darzalex og midlet Tecentriq har vist sig ikke at bære frugt.

De nedslående resultater betyder, at Genmabs investorer ikke længere skal regne med, at Darzalex kommer til at gøre en forskel i behandling af såkaldt solide tumorer.

Sådan lyder den umiddelbare konklusion fra Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker i Sydbank.

»Data fra studiet med Darzalex i kombination med Tecentriq i ikke-småcellet lungekræft var efter vores vurdering årets største kurstrigger for Genmab-aktien, da positive data ville have løftet potentialet for Darzalex yderligere - behandling med Darzalex uden for knoglemarvskræft,« skriver Søren Løntoft Hansen i en kommentar.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Fakta: Hvad er Darzalex? Darzalex er et antistof, der binder sig til et protein kaldet CD38. Proteinet findes naturligt i kroppens hvide blodlegemer, der er kroppens forsvar mod invaderende mikroorganismer – herunder cancerceller. De angrebsmekanismer, som Darzalex benytter sig af, afhænger derfor på visse stræk af, at patienten har et aktivt immunsystem. Brugen af antistoffer er især vundet meget frem inden for behandling af kræft, fordi en behandling med antistoffer er mere mål­rettet og har færre bivirkninger end kemoterapi, som rammer hele kroppen.

Det store kursfald mandag morgen betyder, at Genmab efter bare knap ti minutters handel har fået barberet hele 18 milliarder kroner af sin markedsværdi.

Nordea anbefaler nu investorerne at droppe Genmab-aktien, da banken netop har sænket sin anbefaling af biotek-aktien fra »hold« til »sælg«.

Genmabs storsælgende cancermiddel Darzalex anvendes lige nu til behandling af patienter med knoglemarvskræft, men testes i en lang række andre kræftformer. Genmabs topmiddel blev i første omgang godkendt til behandling af patienter med knoglemarvskræft i november 2015 i USA.

For Genmab og ikke mindst selskabets aktionærer har alt handlet om kræftmidlet Darzalex de seneste tre-fire år. Det succesfulde middel mod knoglekræft er blevet skamrost af både kræftlæger og aktieanalytikere, hvilket har fået selskabets aktiekurs til at flyve til vejrs.

Med det fejlslagne kombinationsstudie mod lungekræft, må investorerne sande, at Darzalex' status som usårligt har lidt et større knæk.