Salget af Genmabs kræftmiddel faldt i USA i februar

Det viser tal fra Symphony Health Solutions, SHS, som har estimeret salget til blandt andet hospitaler og lægeklinikker.

Salget er dog en anelse højere end ventet af Sydbank, der estimerede et salg på 88,5 mio. dollar i sidste måned.

»Vi noterer os i forbindelse med salgstilbagegangen i februar i forhold til januar, at der er to færre klinikdage (arbejdsdage) i februar 2018 i forhold til januar 2018. Korrigeret for de færre klinikdage viser Darzalex-salget en underliggende fremgang på 7 pct. i februar forhold til januar, hvilket vi anser som positivt,« skriver analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen i en kommentar til tallene.

Han peger desuden på, at man skal være varsom med bare at tage tallene fra SHS for gode varer, da de i de seneste måneder har været højere, end de tal, som Genmabs partner, Johnson & Johnson, har rapporteret.

I fjerde kvartal viste salgstallene fra Symphony Health eksempelvis et salg på 271 mio. dollar, mens partneren Johnson & Johnson i forbindelse med årsregnskabet rapporterede et Darzalex-salg i USA på 241 mio. dollar. Forskellen er rabatter.