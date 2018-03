Fransk Novo-rival vil dumpe prisen på dyr hjertemedicin

Medicinalgiganten Sanofi er klar til at dumpe prisen på dyr hjertemedicin for at tækkes de store amerikanske medicinindkøbere.

Med prisnedslag på helt op mod 70 procent forsøger franske Sanofi at sætte fart i et milliardhåb mod forhøjet kolesterol, som indtil videre har skuffet fælt. Da det kolesterolsænkende middel med navnet Praluent blev godkendt i 2015, blev det spået et salg på 2,5 milliarder dollar i 2020, men medicinen befinder sig i dag milevidt fra det mål.

I USA har forsikringsselskaber og medicinindkøbere ikke været villige til at punge ud, selvom lægemidlet fra Sanofi sænker risikoen for hjerteanfald markant. Det skyldes helt enkelt, at et års behandling med Praluent bærer et prisskilt på omkring 14.000 dollar - eller omkring 85.000 kroner.

Til sammenligning koster ældre lægemidler i en kategori kaldet statiner, som virker kolesterolsænkende, helt ned til ti cent om dagen i USA.

Ifølge Reuters har amerikanske forsikringsselskaber og medicinindkøbere afvist omkring 70 procent af alle recepter på Sanofis kolesterolsænkende medicin siden 2015.

Derfor forsøger det franske selskab nu at komme tættere ind på livet af især de magtfulde indkøbere ved at tilbyde en nettopris på mellem 4.500 og 8.000 dollar - en rabat på helt op mod 70 procent sammenlignet med listeprisen i dag.

Wall Street Journal skriver, at Sanofi til gengæld for den klækkelige rabat kræver, at forsikringsselskaber og medicinkøbere giver bedre adgang til det kolesterolsænkende middel for patienter i risikogruppen.

I USA er det helt normal praksis, at medicinalselskaber til gengæld for store prisafslag får en plads på de store indkøberes vigtige lister over anbefalede lægemidler.

De tre største medicinindkøbere har både forsikringsselskaber, det offentlige og private virksomheder som kunder og håndterer langt størstedelen af de over fire milliarder recepter, der årligt bliver udskrevet i USA.