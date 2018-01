Finanshuse dumper Teva: Kåre Schultz' selskab er junk

Godmorgen,

Velkommen til ugens første nyhedsoverblik, hvor vi begynder med en historie om Teva og danske Kåre Schultz.

1

Verdens største producent af kopimedicin, Teva, er blevet ramt af ny modvind. Sent fredag aften nedjusterede det internationale kreditvurderingsbureau Moody's sin kreditvurdering af Teva til »Baa3« fra »Ba2«. Det svarer til en såkaldt »junk«-status.

Moody’s følger dermed i hælene på det amerikanske kreditvurderingsinstitut Fitch, som allerede har nedjusteret Tevas gæld på omkring 220 milliarder kroner til »junk«-status. De to finanshuse er blandt andet bekymrede for, at Teva ikke formår at nedbringe gælden tilstrækkelig hurtigt.

Mange private investorer har på det seneste købt Teva-aktier i håb om, at den danske topchef Kåre Schultz kan vende skuden. Schultz har tidligere skabt bemærkelsesværdige resultater i Novo Nordisk og Lundbeck, og nu håber investorerne på, at Schultz kan gøre det igen.

Siden Kåre Schultz' ankomst i november har han løftet sløret for en spareplan til 19 milliarder kroner, som kommer til at koste 14.000 arbejdspladser. Samtidig er bestyrelsesmedlemmerne gået 50 pct. ned i løn.

»Risikoen er fortsat meget høj, men den er formentlig kulmineret for måneder siden, før Kåre Schultz fremlagde sin plan. Måske betyder nedjusteringen en pause i opturen, og en mindre nedtur kan aldrig udelukkes - ikke mindst efter den store optur. Kreditnedjusteringen vil dog ikke i sig selv ændre noget for det langsigtede aktiepotentiale,« vurderer Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet.

Tevas aktiekurs er steget næsten 100 pct., siden Kåre Schultz kom til.

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag. OK - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst. Se alle nyhedsbreve

2

I 2014 kom B&O ud af første kvartal med et underskud på 132 millioner kroner før skat. Struer-virksomhed befandt sig i en dyb krise og blev af kritikere spået en kort fremtid.

I dag - fire år senere - er selskabet stadig i live. Der er overskud på bundlinjen for første gang i seks år, og aktiekursen er steget næsten 120 pct. i løbet af det seneste år.

Hvad er det så, der er forskellen på dengang og nu? Det forsøger B&O-topchef Henrik Clausen, der tiltrådte for halvandet år siden, at give svaret på i et interview med Berlingske. For første gang fortæller han om den opgave, han er i gang med, og om hvordan den lille virksomhed med den store selvforståelse har ændret strategi.

»Før ville vi have opfundet vores egen dims fra bunden. Samlet alt selv. Det kan vi ikke længere. Vi er søgt helt tilbage til vores kerne: Design, akustik og en håndværksmæssig tradition. Alt andet kan vi samarbejde os til,« siger B&O-topchefen og fastslår:

»Vi kan ikke konkurrere med giganter som Apple, Google og Amazon. Vi skal arbejde på åbne teknologiplatforme, der netop kan tale sammen med de store teknologiproducenter. Vi har meldt os ind i virkeligheden.«

Du kan læse om B&Os turnaround her (kræver abonnement).

Hør også podcasten »Dine penge« om privatøkonomi:

Find alle udsendelser fra Berlingske Business i din podcast-app og på Apple TV, på Spreaker.com eller via iTunes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.

3

Nordeas pensionsselskab har haft travlt med at kapre kunder de seneste år. Men fremgangen er sket med brug af ulovlige midler, skriver Finans.

Nordea Liv & Pension har betalt de pensionsmæglere, som hjælper virksomheder med at vælge pensionsselskab, uden at slutkunderne har kunnet se aflønningen. Det har siden 2011 været ulovligt, understreger Finanstilsynet i en ny præcisering.

»Vi har hidtil ikke teknisk været i stand til at håndtere det på en måde, så slutkunderne har kunnet se betalingen, og derfor har vi gjort det på den her måde,« siger Mikkel Bro Petersen, pressechef i Nordea Liv & Pension, til Finans.

Også i Berlingske er Nordea i fokus i dag. Her handler det om, at storbankerne er gået i offensiven for at brande sig som ansvarlige og etiske investorer. Eksperter ser det som en hårfin balancegang i en tid, hvor bankerne har trukket negative overskrifter om hvidvask og skattely.

Business anbefaler

4

Overvismand og professor Michael Svarer langer i Børsen ud efter Lars Løkke Rasmussens regering, som han mener har opfundet en række uigennemskuelige skattefradrag. Dermed går regeringen stik imod sin egen ambition om, at flere danskere skal kunne forstå deres egen skat, lyder det.

»Regeringen gør helt klart skattesystemet mere kompliceret,« siger Michael Svarer til Børsen (kræver abonnement).

Senest i finansloven og erhvervspakken er der vedtaget en række fradrag såsom et nyt pensionsfradrag, et nyt jobfradrag, et permanent håndværkerfradrag og et fradrag for udlejning af bil via GoMore eller bolig via Airbnb. Men flere undersøgelser har tidligere vist, at hundredtusindvis af danskere overser muligheden for at få fradrag.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) erkender over for avisen, at skattesystemet kunne være mere enkelt.

Nordnets investeringsøkonom Per Hansen udpeger her de tre vigtigste ting, som investorerne bør tage notits af i dag:

Svækkelsen af den amerikanske dollar fortsætter, og en dollar koster nu under 6,10 danske kroner. Det er gode nyheder for danske turister, som er på vej til USA, men samtidig spiser det også af aktieinvestorernes globale afkast. Yderligere dollarsvækkelse vil lægge pres på de europæiske eksportorienterede selskaber.

Facebook fik fredag en 5 pct. kurslussing efter meddelelsen om, at de vil prioritere feeds fra dine nære højere end markedsføring fra virksomheder. Er det blot et spil for galleriet, og betyder det i virkeligheden ikke bare, at firmaer skal til at betale mere for at komme i kontakt med forbrugeren via Facebook? Måske får vi aktiesvaret de kommende dage.

Hvordan kommer det til at gå Teva-aktien? Mange danskere har de seneste måneder købt aktier i tiltro til, at Kåre Schultz som ny topchef kan redde det gældsplagede selskab.

De asiatiske aktier rammer historiske højder mandag, efter at Wall Street fredag forlængede rekordrunden. Dollarsvækkelsen kapper toppen af stigningerne i Japan, men alligevel øger de store indeks markant.

Nikkei 225: +0,4 pct.

China Shanghai Composite: -0,1 pct.

Sydkoreas Kospi: +0,3 pct.

Hongkongs Hang Seng: +0,6 pct.

Bemærk i øvrigt, at de amerikanske børser holder lukket på grund af Martin Luther King Day.