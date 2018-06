Dow Jones-debutant får kurstæv efter Amazons opkøb

Apotekerkæden Walgreens Boots Alliance, der netop i denne uge blev indlemmet i det fine og eksklusive selskab af 30 aktier i Dow Jones-indekset, får en debutuge, som ikke er værd at huske på.

Selskabet er startet med små fald tirsdag og onsdag, de to første dage i indekset, men torsdag er der lussinger i luften, da Amazon har annonceret sin ankomst til markedet for apotekervirksomhed med overtagelsen af Pillpack.

Aktien i Wallgreens dratter med 9,4 pct.

Med overtagelsen af Pillpack har Amazon bekræftet markedsspekulationer om, at koncernen ønskede at bevæge sig ind på det lukrative og enorme marked for receptpligtig medicin i USA. Et marked, som for 2016 er opgjort til 328,6 mia. dollar, ifølge Bloomberg News.

Amazon vil med overtagelsen kunne kickstarte sin ankomst, da Pillpack allerede har opbygget den nødvendige logistik, har apotekerlicens i 50 amerikanske delstater, og har et softwaresystem, der overflødiggør en række manuelle processer hos de traditionelle apotekerforretninger.

Meldingen kom ellers samme dag, som Walgreens kunne præsentere sit første kvartalsregnskab som medlem af Dow Jones-indekset, og man havde sikkert set frem til det, da Walgreens krydrede de solide tal med et tilbagekøbsprogram på 10 mia. dollar, en øget udbyttebetaling og en lille opjustering

Walgreens realiserede ellers i tredje kvartal et justeret overskud per aktie på 1,53 dollar, mens omsætningen steg 14 pct. til 34,33 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News ventet en justeret indtjening per aktie på 1,48 dollar og en omsætning på 34,06 mia. dollar.

I perioden opnåede Walgreens også et justeret nettooverskud på 1,52 mia. dollar mod ventede 1,45 mia. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, blev på 2,39 mia. dollar mod konsensus på 2,27 mia. dollar.

Samtidig kunne Walgreens fortælle, at man nu venter en indtjening per aktie i hele regnskabsåret på 5,90 til 6,05 dollar mod f 5,85 til 6,05 dollar - et lille løft af bunden af intervallet. Analytikerne havde på forhånd regnet med 5,96 dollar per aktie.

På sin debutdag i Dow Jones tirsdag faldt Walgreens aktie med 1,0 pct. hvilket onsdag blev fulgt op af et minus på 0,5 pct. Onsdag var der dog i formarkedet udsigt til fremgang, da aktien steg 2,6 pct. på regnskabet.

Nyheden om Amazons indtog i apotekermarkedet har også sendt en anden stor aktør i minus. CVS Health Corp. falder med 9,0 pct.

- Når Amazon nyser, bliver alle andre forkølede, siger Joseph Feldman, analytiker hos Telsey Advisory, til Bloomberg News.

CVS Health Corp og Walgreens Boots Alliance omsatte for henholdsvis 59,5 og 57,8 mia. dollar i 2017.

