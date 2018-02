Direktørfyring i dansk ingredienskæmpe: Hans ledelsestil passer ikke ind

Ledelsen i ingrediensvirksomheden Chr. Hansen har fredag valgt at fyre direktøren for sin farvedivision. Jørgen Erichsen har været ansat i Chr. Hansen siden juli 2015, men virksomheden er nu kommet frem til, at han ikke passer ind i kulturen hos den danske ingredienskæmpe.

Jørgen Erichsen forlader derfor sin stilling med øjeblikkelig virkning. Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse.

»Siden Jørgen startede i Chr. Hansen for to et halvt år siden, har divisionen for naturlige farver leveret stærke finansielle resultater og har udviklet sig til en selvstændig division med en fuldt integreret værdikæde. Imidlertid har det seneste år vist, at det ikke har været muligt at sikre den ledelsesstil og det kulturelle match, som er en så vital del af Chr. Hansens succes. Vi har derfor i fællesskab med Jørgen aftalt, at han forlader Chr. Hansen,« siger Cees de Jong, der er topchef i Chr. Hansen og i øvrigt snart selv forlader virksomheden.

Netop Chr. Hansens farvedivisionen viste skuffende takter i selskabets seneste regnskab fra januar.

Samlet faldt omsætningen i divisionen til 51,1 mio. euro, mens det primære driftsresultat før særlige poster faldt til 4,3 mio. euro. Til sammenligning var der ifølge Ritzau Estimates ventet en omsætning på 54,7 mio. euro og et driftsresultat på 6,0 mio. euro. Den organiske vækst landede på fire procent i kvartalet. Her havde analytikerne ventet 10 procent mod 13 procent i samme kvartal året før.

Chr. Hansen oplyser i meddelelsen, at »der er igangsat en proces for at finde en afløser for Jørgen Erichsen for at sikre, at Chr. Hansen fortsat kan udnytte vækstpotentialet i dette marked«.