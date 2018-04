Dansk opkøbskonge kan blive styrtende rig på giganthandel

Alder: 60 år

Uddannelse: Cand.med. Tog en MBA på Insead i Frankrig og siden en Master of Public Health på Harvard University.

Karriere: Børnelæge på Rigshospitalet. Skiftede de lange gange på Rigshospitalet ud med en stilling som analytiker i Credit Suisse First Boston i London. Herefter kom han til medicinalindustrien, hvor han har haft topstillinger i USA hos Merck & Co., Novartis og det privatejede biotekselskab Ikaria. I 2005 blev han lokket hjem til Danmark af biotekselskabet LifeCycle Pharma i Hørsholm, hvor han både var bestyrelsesformand og en overgang også topchef. Herefter tog han til Schweiz og fik et topjob som global president for Bausch & Lomb. I 2010 blev han marketingdirektør for Bayer Schering Pharma, inden han i april 2013 blev topchef for Shire.