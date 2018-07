Dansk medicinalkoncern køber milliardportefølje hos tysk gigant

Der er tale om receptpligtig medicin inden for området dermatologi, og det gælder lægemidler mod akne, svampeinfektioner, hudsygdommen Rosacea og til steroidbehandling.

De tilkøbte lægemidler havde sidste år en omsætning på 280 mio. euro, hvilket svarer til 2086 mio. kr.

Som led i handlen vil 450 medarbejdere flytte fra Bayer til Leo Pharma fra 14 lande, og derudover overtager den danske virksomhed en italiensk fabrik.

Handlen ventes at falde på plads i to trin. I 2018 for den amerikanske del og i anden halvdel af 2019 for de øvrige markeder.

Ingen af selskaberne har oplyst salgsprisen.