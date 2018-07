Coloplasts tidligere topchef rykker ind i bestyrelsen hos rival

Sten Scheibye var topchef i Coloplast fra 1995 til 2008 og er således trådt ind i bestyrelsen hos Convatec. Det bekræfter Sten Scheibye selv over for branchemediet Medwatch.

- Det er korrekt, at jeg i dag (tirsdag, red.) træder ind i bestyrelsen hos Convatec. Der ingen tvivl om, at det er en spændende opgave - det er et interessant marked og en interessant virksomhed, og jeg glæder mig til for alvor at komme i gang, siger Sten Scheibye til Medwatch.

Sten Scheibyes indtræden i Convatecs bestyrelse sker, i forbindelse med at Kasim Kutay, administrerende direktør i Novo Holdings, har forladt bestyrelsen.

Ifølge Medwatch har Novo Holdings, som er i Convatecs ejerkreds, opfordret det britiske selskab til at bytte sit nuværende medlem af bestyrelsen ud med en anden.

Foruden sin fortid i Coloplast har Sten Scheibye nemlig tidligere været bestyrelsesformand i både Novo Holdings og Novo Nordisk Fonden. De seneste måneder har han fungeret som seniorrådgiver for Novo Holdings.

/ritzau/FINANS