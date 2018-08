Børsmæglere: Novo-aktiens fald kan skyldes skuffende salg af Victoza

Novo Nordisk ramte stort set plet på de overordnede linjer i onsdagens regnskab for andet kvartal i forhold til analytikernes forventninger, men alligevel sendes aktien ned fra morgenstunden.

Ifølge Martin Munk, der er senioraktierådgiver hos Jyske Bank, kan forklaringen være et skuffende salg af midler som Victoza og Tresiba, men også at regnskabet er tomt for nyt om omkostningsbesparende tiltag kan spille ind.

- Vi hæfter os ved, at der er nogle af produkterne, der skuffer lidt. Det er ét punkt. Vi havde også håbet på, at der ville komme nogle initiativer på omkostningssiden. Der har været lidt en stemning om, at der kunne komme nogle initiativer, men det ser der ikke ud til at være. Der kan måske være et element af skuffelse her også, siger han til Ritzau Finans.

Medicinalgiganten omsatte for 27,4 mia. kr. mod ventet 27,4 mia. kr. blandt analytikerne. Estimatet er medianen af fire børshuses skøn indsamlet af Ritzau Estimates. Året før var omsætningen 28,6 mia. kr. i april, maj og juni. Driftsresultatet (EBIT) landede på 12,2 mia. kr. mod ventet 12,3 mia. kr. blandt analytikerne og 13,4 mia. kr. i andet kvartal af 2017.

- I forhold til forventningerne i markedet er det mere eller mindre spot on. Men der er heller ikke noget, der trækker i en positiv retning, siger Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier, og fortæller, at det er svært at give en entydig forklaring på morgenens fald.

Lige mere end en halv time efter den danske børsåbning falder aktien 5 pct. til 306,95 kr.

Novo Nordisks primære forretningsområde, diabetesbehandling, udviklede sig nogenlunde som ventet i andet kvartal. Salget af GLP-1-analogen Victoza overraskede negativt, mens Levemir og Novorapid til gengæld udviklede sig bedre end ventet.

Af omsætningen stod GLP-1-analogen Victoza for et salg på 5729 mio. kr., og det var altså mindre end de ventede 6129 mio. kr. blandt analytikerne og 5775 mio. kr. i andet kvartal året før.

I regnskabet skriver Novo Nordisk dog, at salgsvæksten i Victoza er tynget af "rabatjusteringer i forhold til tidligere perioder og en påvirkning fra lanceringen af Ozempic".

Novos salg af det nye langtidsvirkende insulin Tresiba udgjorde 1952 mio. kr. i andet kvartal mod ventet 2203 mio. kr. blandt analytikerne. I andet kvartal af 2017 solgte Tresiba for 2198 mio. kr.

/ritzau/FINANS