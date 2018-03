Biotekselskab nærmer sig børsbeslutning

Selskabet har brug for godt en milliard i ny kapital, så beslutningen skal tages snart.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Symphogen, der udvikler antistoffer mod kræftsygdomme, er snart børsklar efter at have været potentiel kandidat siden 2006. Ifølge Symphogens topchef, Martin Olin Andersen, vil selskabet være klar med beslutningen umiddelbart efter sommerferien.

Martin Olin Andersen skal senest i år have rejst omkring 1. mia. kr. til de næste tre års drift, og ud over adgang til kapital kan en potentiel børsnotering give selskabets tålmodige investorer mulighed for salg af aktier.

Novo Holdings topchef, Kasim Kutay, der ejer 23 pct. af Symphogen og dermed er virksomhedens største aktionær, mener, at børsvejen er oplagt.

»Selskabet har været på private hænder længe. På et tidspunkt når det et bestemt punkt, så er det rigtige at gå mod en børsnotering,« siger Kasim Kutay til Dagbladet Børsen.

Siden Symphogens stiftelse for 18 år siden er der blevet skudt 4,2 mia. kr. i selskabet fra investorer og gennem privataftaler.

Hvis biotekvirksomheden til efteråret beslutter sig for at gå børsvejen, vil det sandsynligvis foregå på det danske marked.