Bavarian går til tops: Udlandet powershopper aktien

Absolut største nettokøber af aktien er således anonyme købere, der ofte dækker over udenlandske børshuse. De står for over 80 pct. af nettokøbet af aktien svarende til 35 mio. styk, eller aktier for 137 mio. kr.

Lige efter følger Nordea, der netto har købt aktier for 30 mio. kr. Nordea har fredag hævet sin anbefaling af Bavarian til "køb" fra "hold".

Ved middagstid ligger Bavarian Nordic til en gevinst på 10 pct. til 208,50 kr.

- Vi kan se, at udlandet ligger og køber Bavarian, og den er meget "shortet," så det tyder på, at der bliver lukket "shorts" ned.

- Samtidig har Nordea ændret anbefaling, og endelig er der ebola-udbruddet i DRCongo, så der er en del faktorer, der kan medvirke til, at aktien får et ekstra hug op i dag, siger afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen til Ritzau Finans.

Nordea begrunder sin købsanbefaling med, at aktien er undervurderet. Kursen var frem til torsdag kollapset 60 pct. siden september.

En af årsagerne til nedturen har været en øget spekulation fra udenlandske fonde i, at Bavarian-aktien stod foran et dyk.

Finanstilsynet offentliggjorde i sidste uge sine månedlige opgørelse over såkaldte "short"-positioner, og den viste, at Bavarian var den danske aktie, hvor flest investorer satsede på kursfald. I alt var 14 pct. af Bavarians aktiekapital "shortet" ved udgangen af april.

Når man vælger at gå kort i en aktie, låner man aktier fra en aktionær og sælger aktierne i håb om at kunne købe dem tilbage senere til en lavere kurs. På den måde kan investor tjene differencen - minus et gebyr til ejeren for at låne aktien samt eventuel kurtage.

Ifølge Ole Kjær Jensen kan dagens handler tyde på, at det netop er nogle af de store udenlandske fonde, der har satset på kursfald i Bavarian, der storkøber aktien fredag for at stryge gevinsten.

/ritzau/FINANS