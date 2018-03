Bavarian: Forskning og udvikling fortsætter for uændret blus

2017 gav et ventet driftsoverskud på 353 mio. kr, men vil ifølge selskabet selv sikkert mest blive husket for det fejlslagne fase 3-studie med lægemiddelkandidaten Prostvac. Studiets resultat har dog ikke ændret strategien og investeringerne i selskabets øvrige aktiver, kræftmidlerne CV301 og BN-Brachyury samt selskabets RSV-vaccine.

»Det har hele tiden været vores strategi, at uanset hvordan det gik med Prostvac i fase 3, så skulle vi fortsætte med at udvikle vores pipeline. Det gør vi så, og det betyder, at vores udgifter til forskning og udvikling er på niveau med, hvad det har været de senere år og omkring en halv milliard kr.,« siger afgående finansdirektør Ole Larsen til Ritzau Finans.

For 2018 venter Bavarian et driftsunderskud på 385 mio. kr. og en samlet omsætning på 500 mio. kr.

Der vil blive bogført omsætning på 350 mio. kr. fra koppevaccineforretningen, herunder fra produktion og oplagring af bulkvaccine til den amerikanske regering. De resterende 150 mio. kr. kommer fra igangværende forsknings- og udviklingskontrakter.

KONTRAKT MED BAGVÆGT

Bavarian og det amerikanske sundhedsministerium indgik i september en kontrakt med en samlet værdi af op til 539 mio. dollar.

En del af kontrakten var på produktion og oplagring af bulkvaccine til en værdi af 100 mio. dollar, eller lige over 600 mio. kr.

»Da vi modtog kontrakten, fortalte vi, at vi ventede, at de 100 mio. dollar vil blive delt nogenlunde ligeligt mellem 2018 og 2019. Det er også det, der sker,« fortæller Ole Larsen.

Dertil kommer optioner på leverancer af op til 13 mio. doser frysetørret koppevaccine til en værdi af 299 mio. dollar. De leverancer ventes at starte, når fyldelinjen står klar forventeligt i 2021.

»Det vil sige, at kontrakten med den amerikanske regering er mere "back-end-loaded" end tidligere kontrakter vi har fået fra den amerikanske regering. Vi får de her 100 mio. dollar i 2018 og 2019, og så kommer der yderligere indtægter, når vi begynder at fylde i 2021,« siger Ole Larsen.

»Men i og med, at vi har bragt os i en position, hvor vi kan fortsætte vores udvikling af vores pipeline, så gør vi det, og vi kommer så til at bruge af vores overskudslikviditet.«

Ved udgangen af året venter Bavarian Nordic at have et kapitalberedskab på omkring 1850 mio. kr. mod 2600 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Hvornår der atter kommer sorte tal, ønsker Ole Larsen ikke at komme med et bud på. Omkostningerne vil til gengæld forblive på det nuværende niveau.

I 2020 venter Bavarian i øvrigt også at modtage penge som led i kontrakten med den amerikanske regering på frysetørret koppevaccine. Det skyldes, at der er yderligere optioner i kontrakten til en værdi af op til 140 mio. dollar bundet op på en række milepæle, herunder finansiering af valideringen af fabrikken.