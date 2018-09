Amerikanske myndigheder nikker ja til Kåre Schultz' fremtidshåb

Den israelske medicinalgigant Teva med danskeren Kåre Schultz i spidsen er midt i en omfattende spareplan, men fredag aften gav de amerikanske sundhedsmyndigheder grønt lys til et migrænemiddel, der skal få Tevas forretning til at vokse igen.

Sent fredag aften dansk tid sikrede de amerikanske sundhedsmyndigheder, at den danske topchef Kåre Schultz kunne gå på weekend med god samvittighed.

Sundhedsmyndighederne, Food and Drug Administration (FDA), sagde således ja til, at israelske Teva, som Kåre Schultz står i spidsen for, kan sende sit migrænemiddel Fremanezumab på markedet i USA.

Fremanezumab er et middel til behandling af kronisk migræne, og det er samtidig et af de produkter, som Kåre Schultz, der er tidligere topchef i den danske medicinalvirksomhed Lundbeck, selv har fremhævet som et fremtidigt væksthåb for Teva.

»Det er et produkt, som skal lanceres godt og begynde at sælge pænt i 2019, uden at det rigtigt trækker noget på indtjeningen, fordi det er dyrt at lancere, men så skulle det gerne begynde at bidrage fra 2020,« har Kåre Schultz tidligere sagt til Berlingske Business.

Markederne reagerede da også positivt ved at sende Teva-aktien op med godt fem procent i efter-handlen på børserne fredag.

En analyse fra schweiziske Credit Suisse tilbage i august havde på forhånd skærpet dramaet om FDAs godkendelse.

»En forsinkelse for Fremanezumab vil ikke blot gøre det usandsynligt, at selskabets samlede salg vil vokse i 2020. Det vil også give ridser i troværdigheden for ledelsen, som investorerne indtil videre har været villige til at lade tvivlen komme til gode,« hed det i analysen.

I første omgang havde Teva forventet at få en godkendelse i hus allerede tilbage i juni, men FDA har haft bekymringer vedrørende fremstillingsprocessen på den fabrik i Sydkorea, der producerer migrænemidlet.

Kåre Schultz overtog tøjlerne i Teva tilbage i slutningen af 2017 og har i sit første år sat kopigiganten på en omfattende hestekur og afskediget flere end 6.000 ansatte.

I 2015 købte Teva konkurrenten Allergan Generics for svimlende 250 mia. kroner, og mens opkøbet placerede Teva som et af verdens største medicinalselskaber målt på omsætning, gældsatte det samtidig det israelske selskab voldsomt. Selv om Kåre Schultz har høvlet flere milliarder dollar af gælden, opgøres det tilbageværende gældsbjerg fortsat til knap 190 mia. kroner.

Fremanezumab er blevet udpeget som et af de produkter, der skal hjælpe forretningen med at vokse igen i 2020. Når det amerikanske marked betragtes som særligt vigtigt, skyldes det ikke mindst, at knap 39 mio. amerikanere anslås at lide af migræneanfald. Deutsche Bank har tidligere vurderet, at salget af Fremanezumab kan beløbe sig til 500 mio. dollar om året. Kåre Schultz forventer, at Tevas samlede salg vil lande på omkring 19 mia. dollar for 2018.

Siden Kåre Schultz satte sig i stolen hos Teva, er det israelske selskab blevet en af de mest populære udenlandske aktier blandt danske investorer. En opgørelse fra Nationalbanken har vist, at næsten 700 mio. danske sparekroner er blevet placeret i aktien, siden selskabet fik en dansker i toppen. Og det har foreløbig været en god investering: Aktien er mere end fordoblet siden Kåre Schultz' ankomst.