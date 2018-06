Amerikansk finanshus omfavner Novos diabetespille

Novo leverer igen-igen varen med sit guldrandede Semaglutid-molekyle, som kommer til at udgøre rygraden i Novos forretning de næste 15 år.

Denne gang præsenterer Novo Nordisk et nyt datasæt, der viser, at en diabetespille formet af Semaglutid-molekylet både slår selskabets egen supersællert Victoza og et konkurrerende middel fra amerikanske Merck - både når det gælder reduktion af langtidsblodsukker og patienternes vægt.

Hos det amerikanske finanshus Jefferies lyder analysen, at det seneste studie med Semaglutid repræsenterer, hvad analytikerne kalder »flere positive overskrifter«.

Med de nye data har Novo fået endnu et argument på hånden for, hvorfor prisen på selskabets store fremtidshåb skal ligge i den høje ende af prisskalaen på det altafgørende amerikanske marked. I modsætning til insulinmarkedet er det såkaldte GLP-1-segment, som selskabets Semaglutid-molekyle tilhører, stort set gået fri af den meget omtalte priskrig i USA.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Fakta: Novos fremtidshåb Novos Semaglutid-molekyle er en såkaldt GLP-1-analog, der netop er blevet lanceret i USA under det kommercielle navn Ozempic som injektion til behandling af diabetes. Et GLP-1-middel har den særlige fordel, at patienterne både får behandling mod diabetes og ofte taber sig, når de anvender midlet. Et GLP-1-medikament indeholder en kunstig version af et naturligt hormon, der spiller en vigtig rolle for reguleringen af appetitten ved at skabe en følelse af mæthed. Semaglutid er udset til at blive den absolutte vækstdriver for Novo Nordisk de næste 15 år og vil i 2030 udgøre omkring halvdelen af Novos forretning. De tre opfindere af Semaglutid er: Jesper Lau, projektleder, Paw Bloch, laborant og Thomas Kruse, kemiker.

Det bliver dog helt afgørende, hvordan Novo vælger at prissætte sin kommende diabetespille, der er markant dyrere at producere end injektioner mod diabetes.

Det skyldes, at der skal tilføres langt mere aktivt stof i en diabetestablet, fordi pillen skal igennem mavesækken.

For et selskab som Novo vil det i fremtiden blive mere og mere vanskeligt at trække høje priser hjem på nye produkter på det amerikanske marked. Der er kort fortalt sket det, at de store amerikanske medicinindkøbere i stigende grad vægter pris over finere forbedringer i produkternes kvalitet og dermed ikke længere vil betale dyrt for nye midler.

Den filosofi er et klart udgangspunkt for USA’s største medicinindkøber Express Scripts, som eksempelvis ikke har haft Novos topsællert Victoza, som også er et GLP-1-middel, på sin liste over anbefalede lægemidler siden 2014.

Semaglutid-molekylet er en form for overbygning på molekylet i Novos nuværende diabetes-supersællert Victoza, der i 2017 omsatte for mere end 23 milliarder kroner. Lidt forsimplet kan Novos Semaglutid betragtes som en skarpere og mere potent udgave af Victoza-molekylet.

Det er forventningen, at Novo muligvis allerede i 2020 kan ramme det amerikanske marked med sin diabetestablet. Hvis det sker, vil det danske selskab være flere år foran sine konkurrenter, når det gælder om at lave et såkaldt GLP-1-middel om til en pille.

Novos aktie stiger torsdag formiddag med omkring 4,5 procent.