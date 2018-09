Vil skrive sig ind i historiebøgerne: Mediegiganters budkrig skal afgøres i kæmpe auktion

I weekenden bliver en af verdenshistoriens muligvis største auktioner skudt i gang. Varen, der bydes på, er det britiske TV-selskab Sky, der har en markedsværdi på omkring 35 mia. dollar. Auktionen, der afsluttes om aftenen samme dag, bliver kulminationen på en månedlang budkrig mellem de amerikanske mediegiganter Comcast og Fox.

Det skriver flere medier, herunder Wall Street Journal og the Guardian.

Det er den langtrukne budkrig mellem de to mediegiganter, der har fået den britiske myndighed for virksomhedsoverdragelser til at tage et usædvanligt redskab i brug og iværksætte en auktion for at »sikre ordnede forhold«.

Med en forventning om, at buddene i auktionen vil overstige Skys markedspris på 35 mia. dollar, er der lagt i kakkelovnen til, at auktionen vil skrive sig ind i historiebøgerne som den dyreste nogensinde.

Comcast, der er blandt andet ejer de amerikanske TV-stationer NBC og CNBC, står indtil videre noteret for det højeste bud på små 20 dollar per aktie. Det svarer til et samlet bud på omkring 34 mia. dollar.

Derfor vil første budrunde være forbeholdt mediemogulen Rupert Murdochs Fox, hvorefter Comcast vil byde i anden runde. I sidste runde kan begge selskaber afgive forseglede bud.

Det vindende bud bliver efterfølgende tilbudt til alle aktionærer, som skal tage stilling til, om de vil sælge eller beholde deres aktier. Det ligger derfor endnu ikke klart, hvor stor en andel af Sky vinderen vil overtage.

Mediehusene har en historie med mange budkrige bag sig i det amerikanske medielandskab, og en interessant detalje er, at Comcast for nylig tabte en budkrig med Disney om netop Fox, som Disney står til at overtage en stor del af.

Auktionen har samtidig det særlige tvist, at Fox allerede ejer 39 pct. af Sky. Fox og Disney har dermed en særlig interesse i at presse Sky-prisen højt op, da de dermed vil få et større beløb for deres andel, hvis taber auktionen og vælger at sælge deres andel til Comcast.

Ifølge reglerne skal auktionen afsluttes lørdag, hvorefter vinderen skal bekræfte sejren inden finansmarkederne åbner mandag.