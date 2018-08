Viacom slår indtjeningsforventninger trods lidt skuffende omsætning

Indtjeningen ramte over skiven i tredje kvartal af det skæve regnskabsår 2017/18 for den amerikanske mediekoncern Viacom, på trods af at omsætningen i samme periode skuffede en smule.

Den ordinære indtjening per aktie fra de fortsættende aktiviteter landede på 1,18 dollar, og det var over indtjeningen på 1,07 dollar per aktie, som analytikerne havde ventet ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.

Omsætningen lød på 3,24 mia. dollar i tredje kvartal, og det var omvendt under analytikerforventningen om en omsætning på 3,27 mia. dollar.

I formarkedet falder Viacom-aktien 0,9 pct. efter regnskabet.

/ritzau/FINANS