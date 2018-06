»Vi er ikke for eller imod en handelskrig, eller hvad der sker i Syrien - vi prøver at dække hvad der sker i verden, og lade folk selv træffe en beslutning«

Merete Eldrup er ikke lige til at ryste.

Hun er kvinden, der overtog et TV2 i krise - og vendte skuden til at præstere et overskud på over 300 millioner kroner. Hun er kvinden, der stod Anders Eldrup brast, da den tidligere DONG-chef var i mediernes søgelys.

Og hun er også kvinden, der står som landets mest magtfulde mediechef i årets magtanalyse. Men når Merete Eldrup ser ud i medielandskabet, er det dog noget andet, som springer hende i øjnene.

»Det man måske mest skal bemærke er, at der ikke er så mange, der har føling med hele befolkningen, som der har været før. Det er nærmest kun TV2 og DR, som for alvor kan nå ud til virkelig mange danskere og sætte dagsordenen på en gang,« forklarer den 54-årige direktør.

»Der er selvfølgelig stadig avislæsere tilbage, men det er blevet mere nichepræget. Omvendt er der også længere mellem de mange millioner i seertal, fordi folk ser programmer, når det passer dem. Ændringen i mediebilledet er helt tydelig.«

Ifølge Eldrup har fragmenteringen mellem sociale medier, streaming, Google og traditionelle platforme skabt en ny virkelighed, hvor de danske udbydere nu skal finde nye position og styrkeområder. I den virkelighed satser TV2 i dag stærkt på danskproduceret indhold.

Når man ser på den 54-årige odenseaners baggrund, kan det også give god mening, hvorfor Merete Eldrup er kvinden, der sidder for bordenden i en af landets største mediekoncerner.

Inden hun blev direktør for TV2, sad hun ti år i direktørstolen hos JP/Politikens hus. Men før Merete Eldrup stiftede bekendtskab med mediebranchen, arbejdede hun et årti i det danske embedsværk, hvor hun slog sine folder i Energistyrelsen, Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Det var da også under hendes tid i ministeriet, at hun mødte den daværende departmentschef Anders Eldrup. De er i dag gift og har - inklusiv børn fra tidligere ægteskabet - seks børn imellem sig.

Luk faktaboks Udvid faktaboks BLÅ BOG: Merete Eldrup Fødte 4. august 1963 i Odense. Karriere 2007 : Adm. direktør, TV2 Danmark A/S.

1997-2007: Direktør i JP/Politikens Hus.

1995-1997: Vicedirektør i Energistyrelsen.

1993-1995: Sekretariatschef for Mimi Jakobsen, Erhvervsministeriet.

1991-1993: Ministersekretær for Finansminister Henning Dyremose.

1988-91: Fuldmægtig i Finansministeriet. Uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet i 1988. Tillidsposter Bestyrelsesmedlem i Foreningen Nykredit (2010-)

Forlaget Gyldendal (2010-)

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll Gruppen (2013-) Privat: Gift med Anders Eldrup, tilsammen har de seks børn, heraf to fælles. Bor i hus på Frederiksberg. Kilde: Berlingske / ritzau

Spørger man ind til, om medierne skal gøre sig selv mere relevante, er meldingen klar: Det er de allerede. Men hun lægger vægt på en forskel mellem aviserne og public service.

»Vi har jo ikke ledere eller holdninger. Vi er ikke for eller imod en handelskrig, eller hvad der sker i Syrien - vi prøver at dække hvad der sker i verden, og gøre folk klogere på det, og lade folk selv træffe en beslutning,« forklarer Merete Eldrup.

»Debat er ekstremt vigtigt, men vores opgave er i højere grad at skabe rammerne og få stemmerne frem, end at vi selv tager stilling.«

Hør Merete Eldrup fortælle om livet som topchef og at have en mand (egne) mediers søgelys i podcasten »Hjørnekontoret«:

Hvilke udfordringer ser magtanalysens mediechefer?

