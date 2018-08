Varmt sommervejr giver gyldne tider for Legoland-ejer

Det varme vejr har betydet masser af gæster i de nordeuropæiske Legoland-forlystelsesparker i årets første seks måneder.

30 millioner gæster lagde således vejen forbi en af parkerne, som Merlin Entertainments Group driver. Selskabet ejer otte Legoland-parker.

Administrerende direktør Nick Varney er ikke sen til at give vejret en del af æren.

- Forretningen har uden tvivl draget nytte af det varme vejr i Nordeuropa, skriver han i en kommentar til regnskabet, der er fremlagt torsdag morgen.

- På grund af den naturlige balance i vores portefølje har vi omvendt haft en negativ effekt på vores indendørs forlystelsessteder.

Luk faktaboks Udvid faktaboks FAKTA: Sådan hænger Lego sammen med Merlin Entertainments København. Den danske legetøjsgigant Lego solgte tilbage i 2005 Legoland til Merlin Entertainments. Merlin Entertainments er en af verdens absolut største ejere og operatører af forlystelsesparker. Her kan du læse, hvordan de to parter hører sammen: * Lego solgte Legoland, som dengang talte fire parker, til Merlin Entertainments i 2005 for 2,8 milliarder kroner. * Salget skete for at give Legoland-parkerne ejere med ekspertise inden for forlystelsesparker og for at lade Lego fokusere på kerneforretningen. * Familien Kirk Kristiansen, som står bag Lego, har stadig en andel i parkerne. * Familien ejer gennem investeringsselskabet Kirkbi 29,8 procent af Merlin Entertainments, som driver temaparkerne med det verdenskendte legetøj. * Merlin Entertainments driver over 120 attraktioner, som er fordelt på 23 lande og fire kontinenter. * Der er i dag otte Legoland-parker verden over - den originale i Billund, en i Storbritannien, en i Tyskland, to i USA, en i Malaysia, en i Dubai og den nyeste i Japan, der åbnede i april. * En park i Sydkorea er på vej og åbner formentlig i 2019. En park i New York skal efter planen åbne i 2020. * Merlin undersøger derudover muligheden for at åbne nye parker i Kina.

Omsætningen voksede i perioden til 694 millioner euro, svarende til 5,2 milliarder kroner.

Det er en stigning på 4,5 procent fra året før i faste valutakurser. For selskabets otte Legoland-parker voksede omsætningen med 7,8 procent.

Selskabet, der er verdens næststørste operatør af forlystelsesparker, måtte dog se indtjeningen af driften falde.

Den nåede i årets første seks måneder 63 millioner euro, svarende til 469,4 millioner kroner.

Merlin peger på, at det skyldes "ugunstige svingninger i udenlandske valuta, overvejende svækkelsen af dollar".

Legofamilien Kirk Kristiansen ejer ifølge Jyllands-Posten Finans lige under 30 procent af Merlin.

Familien får - ud over udbytte - royalties af indtægterne for at bruge varemærket Lego og Legoland samt salget af Lego-produkter i parkerne.

/ritzau/