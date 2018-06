Universal Music scorer Rasmus Seebach og Burhan G

Landets største spiller i musikbranchen Universal Music skal fremover også til at lave koncerter med Rasmus Seebach, Burhan G og Aqua.

Det sker efter at Universal Music netop har købt ArtPeople Music. Det er landets største independent label, der blandt andet ejer bookingbureauet Nord Booking, der booker koncerter med række af de helt store danske musiknavne.

For Universal er opkøbet et led i en strategi om i endnu højere grad at tænke udgivelser og live sammen. Virksomheden vil fremover få ansvaret for eksempelvis Rasmus Seebachs udgivelser og liveaktiviteter.

»Vi køber ArtPeople Music, fordi det er et meget stærkt selskab, som på kort tid har bygget et imponerende antal artister op med blandt andre Rasmus Seebach og Burhan G. Samtidig er det også lykkedes at fokusere på nogle nye artister som Jada og Barselona,« siger direktør for Universal Music, Casper Bengtson

Han understreger, at Universal kan se en masse fordele ved at slå aktiviteterne omkring udgivelserne sammen med live.

»Det drejer sig i høj grad om, når vi skal kommunikere kunsterne over for for forbrugerne. Forbrugerne tænker ikke live og udgivelser adskilt. De tænker i kunstnernes brand,« siger Casper Bengtson.

»Herudover kan vi lave nogle meget bedre og mere koordinerede planer. Når vi laver en koncertplan for en given kunstner, kan vi også bruge den til at markedsføre den næste udgivelse,« siger Casper Bengtson.

Han fremhæver, at sammentænkning af live og udgivelser også kan hjælpe talenter på vej.

»Der er masser af kunstnere derude, som sælger koncertbilletter, selvom de ikke ligefrem er streaming-baskere, og den kategori af kunstnere ser vi et kæmpe potentiale i også at fokusere på,« siger Casper Bentson.

Som følge af opkøbet bliver ArtPeople Music i fremtiden bliver en del af legendariske Virgin Records og relanceres som Virgin Music Danmark.

Bestyrelsesformanden for ArtPeople og Nord Booking Agency Jan Degner mener, at det generationsskifte som salget giver må være rettidig omhu.