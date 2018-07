Sexbeskyldninger sænker Moonves og CBS-aktien

Det er Hollywood Reporter, som skriver, at New Yorker i næste udgave kommer med en artikel, som kan fortælle om tilfælde, hvoraf nogle rækker 20 år tilbage, af uønskede berøringer og kys fra Moonves' side over for medarbejdere.

Artiklen i New Yorker skulle være skrevet af Ronan Farrow, som også var en af de første til at skrive om beskyldningerne mod Harvey Weinstein.

CBS har valgt at tage beskyldningerne alvorligt og vil indlede en undersøgelse, skriver Bloomberg News.

Aktien i CBS falder med 6,7 pct. fredag på nyheden.

Hvis sagen har noget på sig, vil der være tale om den hidtil mest magtfulde af Hollywoods spidser, som bliver anklaget.

CBS med Les Moonves i spidsen er i forvejen viklet ind i en svær juridisk sag, hvor virksomheden forsøger at forhindre dens kontrollerende aktionær i at bestemme.

Det er National Amusement, der ejes af Redstone-familien, som CBS stævnede, men i første omgang tabte sagen mod, fordi man ønskede at udvande A-aktieklassen i selskabet, som sikrer, at National Amusement trods en ejerandel på cirka 10 pct. har 80 pct. af stemmerne.

National Amusement ønsker, at CBS skal fusionere med skrantende Viacom, der på samme måde kontrolleres af National Amusement, men det ønsker ledelsen og de uafhængige bestyrelsesmedlemmer i CBS ikke.

CBS ville derfor med et særligt udbytte til A-aktionærerne udvande deres stemmeret og sikre, at de ikke kunne kontrollere bestyrelsens sammensætning.

Hvis National Amusement vinder kampen, og en fusion gennemføres, så ventes det, at Viacoms nuværende topchef Bob Bakish vil blive chef for den samlede koncern, og at 68-årige Les Moonves dermed vil blive sendt på pension.

Det ville være markant, da Redstone-familien oprindelig stod bag Les Moonves' vej til toppen i CBS, som han har været chef for i 13 år. Les Moonves har i to årtier på den måde arbejdet for Redstone-familien, men man er altså ikke længere de bedste venner.