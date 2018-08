Saudisk prins frelste Snap med milliardinvestering

Den saudiske prins Alwaleed bin Talal kom tirsdag aften selskabet bag det populære sociale medie Snapchat til undsætning.

Selskabet havde netop annonceret, at Snapchat i andet kvartal mistede tre millioner dagligere brugere. Det fik investorerne til at spærre øjnene op, da det er første gang i selskabets historie, at antallet af brugere falder på kvartalsbasis.

Alligevel blev aktien i moderselskabet Snap tirsdag aften sendt til vejrs med en stigning på 5,6 procent i eftermarkedet.

Forklaringen på den uventede aktiestigning kom efter nyheden om, at den saudiske prins Alwaleed bin Talal har købt 2,3 procent af Snap-aktierne. Prinsen oplyste tirsdag eftermiddag i et tweet, at investeringen svarer til 250 millioner dollar, svarende til 1,6 milliarder kroner.

إستثمرت ٩٥٠ مليون ريال سعودي لاتمام صفقة شراء حصة بنسبة ٢,٣٪ في شركة سناب شاتhttps://t.co/XXOgEvEB2W



I invested $250 Million to acquire 2.3% stake in @Snapchat companyhttps://t.co/bdAMGVw3DI pic.twitter.com/jBIiAfqy7t — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) 7. august 2018

»Snapchat er en af verdens mest innovative sociale medieplatforme, og vi tror på, at det kun lige er begyndt at vise sit sande potentiale, og vi er lykkelige over at være en del af det,« siger prins Alwaleed i en erklæring ifølge det amerikanske medie CNBC.

Snapchat har i dag 188 millioner aktive brugere. Det er fem millioner færre, end analytikerne havde ventet, at der ville være være på nuværende tidspunkt.

Faldet i antal brugere sker efter ændringer, der blev foretaget i appen tidligere på året. Ændringerne påvirker ifølge Bloomberg News fortsat brugeroplevelsen.