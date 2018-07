Russisk rigmand rygtes på vej til at opgive Arsenal-eventyr

Den amerikanske milliardær Stan Kroenke ser ud til at have vundet rigmændenes slagsmål om den britiske fodboldklub Arsenal. Her ses den tyske forsvarsspiller Shkodran Mustafi (th.) fejre sit mål mod Watford i sidste sæson sammen med den egyptiske midtbanespiller Mohamed Elneny (tv.) og den gabonesiske angriber Pierre-Emerick Aubameyang (midten).

Det ser ud til at blive en amerikansk sejr i fodboldens Kolde Krig. Gennem en årrække har den russiske rigmand Alisher Usmanov og den amerikanske milliardær Stan Kroenke udkæmpet en kamp om kontrollen af Premier League-fodboldklubben Arsenal, men ifølge Financial Times strækker russeren nu våben.

Han skulle ifølge to kilder tæt på processen undersøge mulighederne for et salg af den 30 procent store aktiepost, han ejer i den engelske klub, som har hjemmebane i London. Allerhelst vil han gerne sælge posten til alle andre end Stan Kroenke, som ejer 67 procent af Arsenal.

For de to har gentagne gange stødt hovederne sammen i forhold til, hvilken retning den traditionsrige klub skulle føres i. I år sluttede en æra i den engelske fodboldklub, da det blev den sidste sæson med manager Arséne Wenger i spidsen.

Franskmanden havde styret slagets gang på græstæppen i hele 22 år, med stor succes især i perioden 1997-2005. Her vandt Arsenal det engelske mesterskab tre gange - og sluttede i øvrigt ikke på noget tidspunkt dårligere end på andenpladsen - og pokalturneringen FA Cup fire gange. Men siden da har klubben ikke vundet mesterskabet, og selv om man vandt FA Cup-turneringen i både 2014, 2015 og 2017, så har der ikke været meget andet succes. Så ind kom i sommer spanske Unai Emery fra den franske storklub Paris Saint-Germain.

Det er dog ikke til at vide, hvordan magtspillet uden for græstæppet udspillede sig, Ikke udover, at Stan Kroenke sidder på kontrollen, og Alisher Usmanov ikke engang har en plads i bestyrelsen, hvorfor russeren formentlig ikke har fået sin vilje.

Den russiske forretningsmand og milliardær Alisher Usmanov skulle angiveligt være på vej til at kaste håndklædet ringen i kampen om kontrollen af den engelske fodboldklub Arsenal. Foto : SERGEI KARPUKHIN

Den ene vil købe den anden

Derfor har Alisher Usmanov, der ejer en kontrollerende del af Ruslands største jernmalmproducent Metalloinvest og mobilfirmaet MegaFon, ad flere omgange forgæves forsøgt at købe amerikanerens ejerandel. Senest i sommeren 2017, hvor Stan Kroenke afviste et bud på 8,3 mia. kroner for sine 67 procent. Et par måneder senere, i oktober, gik det så den anden vej, hvor Alisher Usmanov afviste et tilbud fra Stan Kroenke på 4,4 mia. kroner.

Nu skulle Alisher Usmanov så efter sigende have givet op, fordi han har indset, at Stan Kroenke aldrig ville acceptere at sælge sin ejerandel til russeren. Dermed ser det ud til, at amerikaneren ikke bliver udfordret på sit ejerskab af klubben, der i det seneste regnskabsår omsatte for 3,5 mia. kroner og fik et overskud på 372 mio. kroner.

Alisher Usmanov købte sig ind i Arsenal for første gang tilbage i 2007, hvor han sammen med den anglo-iranske forretningsmand Farhad Moshiri købte en 14,6 procent stor aktiepost for 75 mio. pund. I 2016 øgede Alisher Usmanov så sin ejerandel til 30 procent og købte samtidig Farhad Moshiri, som så i stedet overtog den anden Premier League-klub Everton, ud.

Stan Kroenke gjorde ligeledes sin entré i Arsenal i 2007 og blev majoritetsaktionær fire år senere. Udover Arsenal ejer han sportsklubberne Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanche og Colorado Rapids, ligesom han ejer en lang række ejendomme og i øvrigt er gift med Ann Walton Kroenke, der er en af arvingerne til den amerikanske detailkæmpe Walmart.