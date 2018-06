Oliver Bjerrehuus, Josephine Skriver og flere andre modeller får hjemme i Egmonts nye influencer-bureau

Når modellen Josephine Skriver lægger et billede op på Instagram, når hun ud til 4,9 mio. personer. Det gør hende attraktiv som influencer, som er markedsføring på sociale medier af personer, der har et tæt forhold til deres følgere. Men mindre kan også gøre det: I Unique Social, som Josephine Skriver skal være influencer hos, finder de det attraktivt at have influencers med ned mod 1.500 følgere.

Foto: FRED DUFOUR/AFP/Scanpix