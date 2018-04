Netflix sagsøges af aktionær for bonusordning

Netflix og 14 af selskabets topchefer er blevet sagsøgt af en af sine aktionærer for at have manipuleret med en bonusordning og for at komme med falske og vildledende udtalelser om dette.

Det skriver Financial Times.

Det er the City of Birmingham Relief and Retirement system fra Alabama, der har sagsøgt Netflix, efter at Financial Times sidste juni havde skrevet en artikel om, hvordan Netflix' chefer opnåede sine målsætninger med en næsten mystisk nøjagtighed.

Søgsmålet går ud på, at Netflixs administrerende direktør, Reed Hastings, samt 13 andre personer og selskabet selv er skyldige i at have manipuleret med bonusordningen for at garantere, at Netflix ville udbetale mere end 27 mio. dollar (162,5 mio. kr.).

Yderligere anklages de for at have vildledt Netflix' aktionærer i, hvordan bonusordningen til cheferne blev udregnet og den mulige skatteforpligtigelse den medførte.

Aktionæren søger ikke skadeserstatning ud over sagsomkostningerne, men har bedt retten om at afgøre, om de individuelle implicerede har brudt med sine tillidsposter ved at overtræde flere føderale sikkerheds- og skattelove.

Aktionæren vil dog have, at Netflix skal godtgøre de påførte skader, samt at de skal returnere al kompensation og vederlag betalt i den pågældende periode, hvor de har brudt med deres tillidsposter.

The City of Birmingham Relief and Retirement system har investeret 1 mia. dollar (6 mia. kr.) i Netflix, men er ikke en af selskabets storaktionærer.

/ritzau/FINANS