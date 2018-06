»Når vi står op om morgenen, skal vi oppe os«

Han var med til at udgrave AP Møller-Mærsks rolle i Riffelsyndikatet under krigen. Han har siddet i chefredaktionen på tre af landets dagblade og haft tryksværten som en del af hverdagen, siden han var dreng.

Christian Jensen er på mange måder indbegrebet af publicismen, og samtidig ser Politiken chefredaktørn en medieverden i forandring.

»Det er lidt et paradoks. På den ene side har medierne aldrig haft større udbredelse, end de har i øjeblikket, og på den anden side er mediernes økonomiske kraft svækket med sociale medier, der har taget en stor del af annoncemarkedet uden at levere indhold. Det er lidt et dobbeltbillede og vel også et udtryk for, at stadig flere kan komme til orde på nye platforme.«

Generelt lægger Christian Jensen vægt på den indflydelse, som de nye platforme har haft i den offentlige debat. Han påpeger, at tiden, hvor man troede, at man kunne abonnere på oplysninger fra sociale medier, er forbi.

»Vi kan sagtens være sværmerisk benovet over sociale mediers muligheder, men der ofte tale om ufunderede oplysninger. For medierne og samfundet er det afgørende, at oplysninger i den demokratiske debat kan verificeres og kontrolleres,« lyder Christian Jensens kalkule.

Luk faktaboks Udvid faktaboks BLÅ BOG: Christian Jensen Født 3. juni 1972 i Grindsted Karriere 2016 Ansvarshavende chefredaktør på Dagbladet Politiken.

2010: Ansat som ansvarshavende chefredaktør på Dagbladet Information A/S

2007-2010: medlem af chefredaktionen på Berlingske Tidende med ansvar for blandt andet avisens gravergruppe og nyhedsorganisation.

1999-2002: Ansat som undersøgende journalist i Berlingske Tidendes samfundspolitiske gruppe. Siden været søndagsredaktør og nyhedsredaktør. Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole og efterfølgende taget en inter master i medier og ledelse. Var i 2000 medforfatter til bogen »Krigens Købmænd« om erhvervslivets rolle under besættelsen.

Modtog i 2001 Kristian Dahls Mindelegat for en række undersøgende projekter. Privat: Bor i Hellerup, gift med Nina Ørum. Sammen har de 3 børn. Kilder: Information, JP/Politikens Hus.

Den 46-årige chefredaktør pointerer, at der er penge at hente i journalistik. Men en stor del af udfordringen findes i at fokusere på stærkere indhold.

»Det som afgører det hele, er den journalistiske kvalitet. Opleves vi som væsentlige, relevante og nogen, der kan være kritiske over for magten? Har vi et appellerende projekt, der kan være kreativt og konstruktivt? Har vi ikke det, så vil vi falde igennem.«

Skal journalister så oppe sig?

»Vi skal altid sikrer, at vi laver væsentlige historier, der er relevante for vores læsere - så ja, vi skal oppe os hver eneste dag. Når vi står op om morgenen, skal vi oppe os.«

