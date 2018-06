Når man lader blikket glide over hans CV, tegner sig et billede af en fortagsom mand, der har blod på tanden. Den 47-årige Stig Kirk Ørskov er tidligere beskrevet som ekstremt ambitiøs, og vejen fra analyseredaktør på Politiken til koncerntoppen var også en rejse i raketfart. Den kulminerede med stillingen som øverste chef JP/Politikens hus tilbage i 2010.

Dengang var missionen klar: Strategien var centreret omkring et fokus på indholdsudvikling og et øje for de digitale muligheder.

Da Berlingske otte år senere spørger til, hvilke udfordringer medierne står overfor i dag, når det gælder om at styrke samfundsrelevansen, er analysen tæt på uforandret.

»Jeg har ikke i min tid oplevet en tilsvarende efterspørgsel på troværdig oplysning, som den jeg oplever i øjeblikket. Borgerne efterspørger fakta og indsigt som aldrig før. De reagerer kraftigt på den informationsforurening, de bliver udsat for på de sociale medier, hvor det driver rundt med falske oplysninger og politisk propaganda,« siger Stig Kirk Ørskov.

»Der er lige nu en decideret modreaktion i gang, som de publicistiske medier nyder stor gavn af. Til gengæld kniber det stadig for mange politikere og forskere at forstå, at borgerne ikke har tillid til de sociale medier. Men mon ikke også, at de på et tidspunkt opdager, at borgerne ikke lader sig nøje med falsk oplysning og plat propaganda.«

Luk faktaboks Udvid faktaboks BLÅ BOG: Stig Kirk Ørskov Født 11. december 1970 i Ringkjøbing Karriere 2014: Administrerende direktør, JP/Politikens Hus.

2010: Kocerndirektør JP/Politikens Hus.

2005-2006: Erhvervsredaktør, Politiken.

2003-2005: Analyseredaktør,Politiken.

2003: Reporter, Mandag Morgen.

2002: Erhvervsredaktør, Dagen.

2001-2002: Stedfortrædende erhvervsredaktør, Politiken.

2000-2001: Medstifter, internetavisen Infopaq.

2000: Indlandsredaktør, Information.

1999-2000: Journalist, Information.

1996-1998: Journalist, Reuters.

1995: Journalist, Børsinformation.

1993-1995: Forretningsfører, Månedsmagasinet Press.

1993: Reporter, Børsinformation. Har læst økonomi ved Københavns Universitet, taget en bachelor i Forvaltning på RUC og læst historie i Australien. Journalistisk uddannet ved Insead. Privat: Gift med TV 2-journalist AnneMette Kirk Ørskov. /ritzau/

Ørskov er journalistisk rundet store dele af den etablerede mediebranche med pitstop hos blandt andre Reuters, Dagbladet Information, Børsinformation og Politiken - foruden også at have været med til at give nådestødet til Månedsbladet Press og Dagbladet Dagen i de tidlige nuller.

I dag er han administrerende direktør hos JP / Politikens Hus, og indskriver sig som nummer 59 i årets magtanalyse, kun overgået af TV2s Merete Eldrup.

